Vox demanarà als socis de Pedro Sánchez que l'obliguin a convocar eleccions

Vox presentarà pròximament al Congrés una moció per exigir la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions generals. Aquest moviment té lloc en un context de creixent pressió sobre el Gobierno a causa dels casos de corrupció que afecten el PSOE. En particular, la recent implicació d'alts càrrecs del partit, com Santos Cerdán, en presumptes trames de corrupció.

La moció, que es votarà dijous, subratlla la gravetat de la situació política, assenyalant que la Guàrdia Civil ha "acreditat l'existència d'una organització criminal". Vox apunta directament a Pedro Sánchez, acusant-lo de ser el responsable de la situació a causa del seu doble rol com a president del Gobierno i secretari general. La moció pretén obligar els socis de coalició a fixar una postura al respecte, generant un escenari d'incertesa per als partits que donen suport al Gobierno.

Amb aquesta moció, Vox pretén no només pressionar Pedro Sánchez, sinó també aprofitar el moment de debilitat del PSOE per enfortir la seva posició política. La proposta subratlla la necessitat de recuperar l'estabilitat política i el prestigi de les institucions. Segons Vox, això només serà possible amb la convocatòria de noves eleccions.

Vox, el gran beneficiat de la crisi del PSOE

L'escàndol de corrupció que acorrala el PSOE està tenint repercussions significatives a l'escena política espanyola, i un dels grans beneficiats d'aquesta situació és Vox. Segons les últimes enquestes, el partit d'Abascal ha vist un notable augment en el seu suport electoral. Això el posiciona com una de les alternatives més fortes davant la crisi del bipartidisme.

Una enquesta recent de GESOP revela que Vox ha augmentat el seu percentatge de vot, arribant a un 16%, cosa que el situa en una forquilla d'entre 57 i 61 escons. Ens trobem davant d'un increment considerable respecte als 33 escons obtinguts a les últimes eleccions de 2023.

Aquest creixement es produeix en un context de desafecció general cap al PSOE, que ha vist el seu suport reduir-se al 27%. En paral·lel, el PP també s'enfronta a dificultats per capitalitzar la patacada del PSOE. Amb un creixement més moderat i una previsió d'entre 131 i 135 diputats, el PP no millora els 137 aconseguits el 2023.

Aquest canvi en el panorama electoral reflecteix un canvi en les expectatives dels votants, que ara veuen en Vox una opció viable de govern davant el desgast del PSOE. A més, cal tenir present que la coalició 'Frankenstein' juga en equip i molts dels seus jugadors estan en hores baixes. Junts, per exemple, perd al voltant de 3 diputats, i Sumar col·lapsa amb pèrdues de fins a quinze punts.

Feijóo haurà de triar una carta

En aquest escenari, el futur polític d'Espanya podria estar marcat per una coalició entre el PP i Vox, que conjuntament podrien assolir una majoria absoluta. La pregunta que es planteja és si Feijóo optarà per formar una coalició amb Vox, o si intentarà un acord amb el PSOE. Això darrer seria una translació de la 'Gran Coalició' Alemanya de Mertz a Espanya.

En definitiva, la moció presentada per Vox i les enquestes que reflecteixen la seva creixent popularitat evidencien el canvi en la dinàmica política d'Espanya. Amb un PSOE debilitat pels escàndols de corrupció i un PP que no aconsegueix capitalitzar completament aquesta situació, Vox es presenta com el gran beneficiat, obrint la porta a un possible protagonisme més gran en la política espanyola els pròxims anys.