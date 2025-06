Aliança Catalana denuncia el malbaratament del servei d’acollida a Vic

La secció d'Aliança Catalana a Vic ha denunciat públicament l'elevat cost del servei d'allotjament urgent proporcionat per l'Ajuntament de la ciutat. A través de xarxes, la formació ha exposat que, el 2023, el servei d'allotjament d'urgència va tenir un cost de 226.458 euros, una xifra que consideren excessiva.

En la seva publicació, Aliança Catalana pregunta d'on provenen aquests recursos i qui se n'ha beneficiat. Segons les dades, el 43% dels beneficiaris procedien del Marroc, el 22% d'Àfrica, el 18% de Llatinoamèrica, i un 17% eren de Catalunya. Aquesta distribució dels recursos no ha agradat a molts vigatans:

Reaccions irades a xarxes

El "Servei d'Atenció Urgent", com s'anomena aquest servei municipal, té com a objectiu proporcionar allotjament immediat a persones que es troben en situacions d'emergència, com la pèrdua d'habitatge sense una alternativa disponible. Segons les dades proporcionades per l'Ajuntament, en total es van atendre 110 persones l'any passat. En total, 47 eren del Marroc, 24 d'altres regions d'Àfrica, 9 de Llatinoamèrica, 6 d'altres països i 19 de Catalunya.

Aliança Catalana critica que una gran part del pressupost s'hagi destinat a persones estrangeres, un tema que ha generat polèmica entre els ciutadans de Vic. Molts residents veuen amb recel el fet que els recursos assistencials es destinin principalment a estrangers. Sobretot quan molts locals consideren que les seves pròpies necessitats no estan sent ateses de manera adequada.

A les xarxes socials, els comentaris a la denúncia d'Aliança Catalana han estat majoritàriament crítics, amb missatges irats. "Els estrangers sempre tenen prioritat a Catalunya, així estem els catalans". "Gràcies a les entitats i ONG els immigrants tenen més protecció social que els ciutadans autòctons". "Els polítics on pensen que viuran tots aquests que arriben si no hi ha habitatge ni per als d'aquí?"

La denúncia d'Aliança Catalana reflecteix una creixent preocupació sobre l'ús dels recursos públics a la ciutat, especialment quan es percep que les necessitats dels residents locals no estan sent prioritzades. Aquest tema continua sent un debat delicat que només ara ha començat a posar-se sobre la taula