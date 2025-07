La CUP demana el padró universal i més serveis per a immigrants en un poble català

El padró universal, el col·lapse migratori i la crisi dels serveis públics són temes que ocupen l'actualitat de l'agenda política a Catalunya. Una majoria del Parlament, formada per PSC, ERC, Comuns i la CUP, es va comprometre al juny a garantir el padró universal. Això vol dir que els ajuntaments tenen l'obligació d'empadronar qualsevol persona amb independència de si compleix els requisits o no.

La CUP és una de les formacions que defensa amb més vehemència el padró universal. Per als cupaires, el padró no és un privilegi sinó un dret perquè garanteix els serveis bàsics per a tothom.

Més drets per als estrangers

Des d'aquesta perspectiva, la CUP de la Seu d'Urgell proposarà al ple d'aquest dilluns 14 de juliol que l'ajuntament garanteixi el padró universal. Segons ha avançat un digital andorrà, Digitaland, demanaran “assegurar l'empadronament com a eina clau per garantir l'accés als drets” dels immigrants. Es tracta també d'una fórmula per “adaptar els serveis públics a la realitat demogràfica”.

Els anticapitalistes també portaran al ple l'exigència d'un habitatge assequible per a tothom, i suprimir les taxes municipals per a informes d'estrangeria. Volen fomentar unes condicions laborals dignes, i impulsar una agència municipal de cures. A més, aposten per enfortir els serveis municipals de suport als immigrants.

La CUP considera que el Principat d'Andorra practica un “racisme institucional” basat en “pràctiques heretades del colonialisme”. Per això aposten per l'ampliació de drets sobretot per a la població estrangera.

La CUP, en una cruïlla

La CUP es troba en una crisi de credibilitat arran del fracàs del Procés i del model social fomentat durant tots aquests anys. Ara es troba amb flagrants contradiccions. Està intentant efectuar un gir institucional però els sectors radicals que ha alimentat se li estan rebel·lant.

Aquesta contradicció s'ha manifestat de la manera més crua en el tema de l'okupació. Organitzacions i activistes prookupació acusen la CUP de reaccionària per desallotjar uns okupes a Girona.

A Girona la CUP duu a terme un discurs moderat sobre temes com la seguretat i l'ordre. Mentre al Parlament els cupaires encoratgen els atacs a la policia. Propostes com les de la CUP a la Seu d'Urgell allunyen la formació de la majoria social en ple enfonsament a les enquestes.