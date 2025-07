ERC estreny llaços amb el PSC

Aquest dimecres el grup parlamentari d'ERC al Congrés ha ratificat el seu suport al PSOE en el ple monogràfic sobre la corrupció que assetja Pedro Sánchez. El grup de Gabriel Rufián es consolida com el soci més fiable dels socialistes a Madrid. Mentrestant, Esquerra reforça el seu suport a Salvador Illa a la Generalitat i estreny els seus llaços amb Jaume Collboni a l'ajuntament de Barcelona.

Socialistes i republicans han tornat a mostrar una bona sintonia amb dos acords a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona. Oriol Junqueras ha intentat mostrar un perfil dur amb PSOE i PSC. Però està clar que ara mateix ERC no contempla cap altra estratègia que la de continuar sostenint els governs socialistes.

En el seu intent d'aïllar Junts a les institucions Esquerra està ajudant Illa a ampliar la seva hegemonia a Catalunya. Això qüestiona el relat oficial de la nova direcció encapçalada per Junqueras, que vol arrossegar el PSC cap a l'esquerra i el catalanisme.

Rumb als pressupostos de 2026

El PSC ha acordat amb ERC i Comuns una proposició de llei per evitar la devolució d'ajuts atorgats per error. Això evitarà que els ciutadans amb necessitats essencials hagin de retornar els diners d'una ajuda concedida per error de l'administració. S'ha aprovat després de l'informe de la Sindicatura de Comptes que va alertar del desviament de 167 milions d'euros entre 2016 i 2024.

Més enllà del contingut, l'acord reflecteix la solidesa del bloc de legislatura a Catalunya entre PSC, ERC i Comuns. Els tres partits van consolidar la seva aliança amb el decret de l'habitatge aprovat a l'abril. Des de llavors, republicans i ecosocialistes han aprovat tres suplements de crèdit al Govern per suplir la manca de pressupostos.

Aquesta serà la pròxima carpeta per acabar d'estabilitzar la legislatura. El Govern està ultimant la proposta definitiva per a l'aprovació del finançament singular a la qual es va comprometre amb ERC. Això hauria d'aplanar el camí perquè els republicans, aquesta vegada sí, aprovin els pressupostos de Salvador Illa per a 2026.

Barcelona, clau de l'aliança

L'altre front de l'aliança entre republicans i socialistes és a Barcelona. Tot i que una aliança entre PSC, PP i Comuns va deixar els independentistes sense alcaldia, ERC i PSC han anat apropant posicions. Fins al punt que els republicans són ara mateix el soci preferencial de Jaume Collboni.

Durant tot aquest temps s'ha especulat amb la possible entrada d'ERC al govern municipal. Esquerra va descartar finalment aquesta opció, pel desgast que suposaria a només dos anys de les pròximes eleccions municipals. La realitat és que tampoc ho necessiten.

ERC i el PSC estan demostrant una gran sintonia amb acords estratègics com el que van tancar aquest dimecres. Els dos grups han acordat destinar 20 milions dels pressupostos prorrogats a 58 actuacions en deu districtes. Això inclou la inversió en equipaments esportius i millores a l'espai públic, a més d'obres d'infraestructura com el carril bici al passeig Maragall.

L'aliança a Barcelona és clau per a l'estratègia d'aïllament institucional de Junts que duu a terme ERC. La qual cosa, alhora, confirma definitivament el canvi de l'eix nacional a l'eix ideològic en la política catalana.