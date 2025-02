TV3 es gastarà 500.000 euros en un documental sobre Open Arms

L'ONG Proactiva Open Arms, fundada el 2015, es dedica al salvament de migrants que intenten arribar a les costes europees. Durant anys ha estat enaltida i recolzada a Catalunya per la seva tasca humanitària. Però també s'ha vist embolicada en la polèmica, ja que molts els acusen de fomentar la immigració il·legal i promoure l'efecte crida.

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) donarà ara 499.127,23 euros a la productora Glop a Glop Planet SL per fer un documental sobre aquesta oenagé. El contracte, que es va signar el passat mes de desembre, apareix al portal de contractes de la corporació pública de mitjans audiovisuals.

Però a més resulta que la productora beneficiada té importants vincles amb el PSOE i el PSC.

Forma part de l'entramat societari Lavinia, que durant el Tripartit va obtenir la concessió per portar el canal de televisió del Parlament. A més dirigeix les webs tant de PSOE com de PSC. I gestiona o gestionava les televisions locals de Mollet del Vallès, Mataró i L'Hospitalet de Llobregat.

La direcció d'aquesta societat ha estat plena de regidors i dirigents socialistes. El 2007 li van encarregar la campanya per rellançar la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero. El 2008 un alt càrrec del ministeri d'Indústria es va incorporar com a director adjunt i va facilitar l'adjudicació del Pla E per capejar la crisi.

Un altre director adjunt de Lavinia va ser Lluís Garriga, excap de premsa del PSC i de l'exalcalde de Barcelona Joan Clos, i actualment membre del consell de govern de la CCMA.

Documental sobre Open Arms

La CCMA ha atorgat aquesta subvenció de mig milió d'euros per fer un documental sobre l'oenagé de salvament marítim. El documental mostrarà el dia a dia d'aquesta organització dedicada al rescat d'immigrants al mar per acostar-los a les costes. Es podrà veure a la plataforma 3CAT i també a TV3.

Open Arms va ser fundada per Òscar Camps durant la crisi migratòria del 2015. Des de llavors ha rebut el suport de l'entramat públic-institucional a Catalunya. Però també ha estat criticat per altres sectors.

El 2018 un jutge de Catània (Sicília) va acusar Open Arms de promoure la immigració il·legal i va ordenar el bloqueig cautelar de la seva embarcació. L'any següent, el ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va impedir l'entrada del vaixell d'Open Arms. Salvini va dir que era un "servei de taxi marítim".