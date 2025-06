La crisi del sanchisme allunya més el PP de Vox: la temptació de Feijóo

El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va comparèixer ahir per anunciar canvis a la cúpula del partit. Va avançar la creació d'un equip de transició fins al congrés federal del proper 5 de juliol. També va advertir de la seva intenció d'esgotar la legislatura, amb el suport dels seus socis d'investidura.

Pedro Sánchez està intentant carregar el pes de la crisi sobre el secretariat d'organització del seu partit per salvar la integritat del seu Govern. Mentrestant, els seus socis intenten pressionar sense amenaçar l'estabilitat de l'Executiu. Fins i tot l'esglaó més feble, Podemos, ha deixat clar que res de mocions de censura.

L'altre focus d'atenció és a l'oposició, a qui la crisi del sanchisme ha dividit encara més. El PP es resisteix a presentar una moció de censura que creu que reforçaria encara més Pedro Sánchez. Vox li demana que ho faci mentre crida als socialistes nets de corrupció que es rebel·lin contra el seu cap.

La crisi del sanchisme ha accentuat les diferències entre el PP i Vox. Les enquestes assenyalen clarament la coalició de dretes com l'alternativa de govern preferida pels espanyols. Però els populars semblen tenir altres plans.

Copiar l'estratègia de Merz a Alemanya

La crisi al PSOE, lluny d'atreure el PP cap a la dreta, ha accelerat la seva recerca del centre. La clau és en el desenllaç de la lluita pel poder dins la cúpula socialista. Mentre Pedro Sánchez resisteixi, Vox és l'única alternativa que té Feijóo. Però si Sánchez cau i els moderats aconsegueixen forçar un relleu de consens, Gènova tindrà via lliure per dur a terme l'operació que fa temps que somia.

El PP somia amb copiar l'estratègia de la CDU alemanya. És a dir, adoptar el programa de la dreta radical per guanyar les eleccions, i després pactar una gran coalició amb els socialistes. Això ha portat el centredreta alemany a moderar moltes de les seves propostes electorals, sobretot pel que fa a immigració.

Alberto Núñez Feijóo prefereix governar en minoria amb suport extern d'un PSOE sense Pedro Sánchez que veure's encotillat per la pressió de Vox al Govern. El seu programa de govern s'assemblaria al del debat d'investidura del setembre de 2023. És a dir, una combinació de mesures conservadores amb d'altres socialdemòcrates.

Recentralització i estabilització

Aquesta no és l'opció preferida pels espanyols. Però els grans poders financers ho veuen com una oportunitat per retornar l'estabilitat a l'Estat. A més, permetria passar pàgina al sanchisme, i per tant al pla de descomposició de l'estat impulsat per l'aliança entre les esquerres i els nacionalismes radicals.

Recentralització i estabilització, això és el que oferiria la Gran Coalició per la qual ara mateix aposten Feijóo i el seu entorn. Hi ha una altra derivada, i és que la coalició de centre aïllaria els extrems, tant Vox com Podemos. Això permetria la recomposició del bipartidisme, que sempre ha estat la base de l'estabilitat institucional.

El PP podria aprofitar el poder per consolidar el seu creixement a costa d'un Vox més aïllat que mai a l'oposició. El PSOE disposaria de temps per refer-se de la crisi en què l'ha instal·lat el sanchisme. La temptació de Feijóo és gran, però abans han de canviar moltes coses al PSOE.