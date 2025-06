La crisi del PSOE reforça el tripartit a Catalunya i endurix l'oposició

La situació actual confirma que tots els socis del PSOE eren ostatges voluntaris. La prova és que cap d'ells es mou un mil·límetre malgrat la pudor de la presumpta corrupció del PSOE. De fet, han estat els socis els qui s'han encarregat de defensar molt vivament la idea que tot això era una cacera de bruixes de l'Estat profund. Rufián, per exemple, acusava el jutge Hurtado, del Tribunal Suprem, de treballar per al PP.

Tanmateix, l'evidència que la presumpta corrupció és un fet no ha servit perquè els socis canviïn d'opinió. Alguns, com Junts, diuen que ells només miren pels seus interessos a Madrid. D'altres, com ERC, diuen que prendran decisions quan sàpiguen si allò de Santos Cerdán “no és un cas aïllat”, deia Rufián. Que el fiscal general, l'esposa, el germà i els dos secretaris d'organització estiguin imputats sembla no ser suficient.

A Catalunya, la situació es replica a la seva pròpia escala. De fet, aquí hem vist David Cid dient que el PP també és un partit molt corrupte i que Feijóo es feia fotos amb narcos. I des d'ERC es limiten a dir que les explicacions que ha donat Sánchez són “insuficients”:

Però la veritat és que ni Comuns ni ERC faran cap moviment que posi en risc la seva petita parcel·la de poder. La raó és tan senzilla com que no els interessa anar a unes eleccions, ni generals ni autonòmiques. Si aquest fos el cas, el més probable és que patissin una segona patacada electoral, potser la definitiva.

Aquesta situació només confirma que la primera fase del postprocés tenia un format sanchista. És a dir, una coalició de perdedors que depèn completament del partit líder; a Catalunya, el PSC. Així doncs, és d'esperar una desfilada de posats entre Comuns i ERC per intentar separar-se tant com sigui possible - que és poc - dels socialistes.

L'oposició treu l'espasa

D'altra banda, l'oposició carrega amb tot contra el PSC. Des del PP, per exemple, el seu portaveu, Juan Fernández, recorda que Koldo havia estès la trama per Catalunya. Fins i tot va arribar a assegurar a Santos Cerdán que la UCO anava darrere d'Illa:

Des del costat de Vox, Ignacio Garriga actua com a número dos del partit a nivell nacional i demana una moció de censura a Sánchez. “És un insult que Sánchez digui que no es va assabentar del que feien la seva dona, el seu germà, el seu fiscal general i els seus 3 homes de confiança”, deia recentment Garriga en declaracions a la premsa:

Finalment, aquesta situació ha confirmat una altra cosa que en aparença estava lluny. I és que es confirma que Junts no és oposició a Salvador Illa al Parlament. Com a molt, Junts és una plataforma des d'on Puigdemont pot actuar per intentar aconseguir l'amnistia.