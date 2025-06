El conflicte per una ocupació a Girona obre una guerra interna a la CUP

El recent conflicte per una ocupació a Girona ha posat en evidència les profundes tensions internes que travessen la CUP. Al centre del debat hi ha el cas de la família Nouama. El govern municipal de Girona, encapçalat pels cupaires, va decidir desallotjar-los després d'acusacions de frau en el lloguer social. Aquest enfrontament ha generat una divisió dins la formació, que es veu qüestionada pel seu sector més radical.

El Sindicat Socialista d'Habitatge, de l'òrbita de la CUP, ha carregat contra l'equip de govern, acusant els cupaires d'haver-se alineat amb Vox. Per la seva banda, la regidora d'Igualtat i Justícia, Amy Sabaly, va defensar l'actuació del govern local. La regidora va explicar que la família havia acumulat un deute de 18.000 euros i que l'habitatge estava sent utilitzat de manera irregular. Tanmateix, la versió del sindicat difereix, argumentant que el cas s'està utilitzant per "criminalitzar" i "justificar" un desnonament basat en "fal·làcies":

Els radicals carreguen contra la decisió municipal

Aquest incident reflecteix una creixent fractura entre el sector institucional de la CUP i les seves bases més radicals. El sindicat de l'habitatge acusa la CUP de rendir-se als interessos del mercat immobiliari i de trair els principis de lluita social i d'alliberament nacional. Així mateix, els atacs cap a la gestió de Girona s'han multiplicat des d'altres sectors crítics, evidenciant la polarització interna.

Els militants de la CUP s'han dividit en les seves reaccions. D'una banda, alguns com 'Jordi PL', militant destacat de la CUP a Sant Sadurní, defensen l'actuació del govern municipal, considerant-la necessària per evitar el frau en l'habitatge social. D'altra banda, hi ha qui considera que els cupaires de Girona han caigut en l'oportunisme i han abandonat els principis fonamentals del moviment. Alguns diuen que "el de la CUP ja no s'aguanta per enlloc":

Aquest conflicte també ha estat analitzat per Laia Canigó a la revista Tanyada, on destaca que no és la primera vegada que el govern de Guanyem Girona adopta postures que no representen la línia política de la CUP. Segons Canigó, "aquesta no és la primera situació en què el govern de Guanyem Girona expressa posicions i reprodueix discursos que creiem que no haurien de caracteritzar, ni tampoc representen, la línia política de les candidatures vinculades a l'Esquerra Independentista i la CUP":

La situació de Girona subratlla les tensions entre la CUP institucionalitzada i els seus sectors més radicals, que lluiten per mantenir una coherència ideològica mentre gestionen el poder a l'àmbit local. És el preu del 'Procés Garbí', que simplement es reduïa a ser un partit normal, és a dir, amb contradiccions.