VÍDEO | 'L'altra cara' pòdcast: El declivi de la CUP, Pedro Sánchez acorralat

Estimats lectors, us presentem el primer capítol de "L'altra cara", el pòdcast d'actualitat política presentat per Arnau Borràs. En aquesta primera entrega, parlem de la decadència de la CUP, que recentment ha canviat el seu logotip. També comentem l'últim escàndol a la Generalitat i el malbaratament en ajudes socials concedides a persones que no complien els requisits. I, finalment, i com no podia ser d'una altra manera, parlem de la gran notícia respecte a Santos Cerdán, el PSOE i la presumpta corrupció a l'entorn més proper de Pedro Sánchez. I ho fem amb Joan Guirado, periodista que incomoda al 'sanchisme'.

L'ampliació de l'aeroport del Prat o les dificultats burocràtiques i fiscals que tenen les empreses a Catalunya són altres dels temes que tractem al podcast que t'explica tot allò que no t'explicarà el sistema i la seva premsa subvencionada.