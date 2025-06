Creix la pressió interna al PSOE perquè Pedro Sánchez convoqui eleccions

La crisi interna del PSOE continua arreciant després dels últims escàndols que han deixat el Govern penjant d'un fil. El primer a demanar públicament a Pedro Sánchez que convoqui eleccions va ser l'expresident d'Aragó, Miguel Lambán. Emiliano García-Page s'ha afegit avui a la petició amb un missatge molt clar a Ferraz.

El president de Castella-la Manxa ha demanat a Pedro Sánchez que convoqui eleccions generals abans que les autonòmiques per evitar que la crisi nacional arrossegui el PSOE als territoris. Les eleccions autonòmiques van coincidir amb les generals de 2023. Per tant, el baró socialista demana a Sánchez eleccions generals abans de 2027.

El manxec ha assegurat que aquesta petició és “un crit contingut” de “multitud de responsables locals i territorials”. Temen que el fang del PSOE a les generals afecti les municipals i les autonòmiques.

En canvi, si les autonòmiques i les municipals se celebren abans poden servir com a revulsiu per a les generals. A més, Page ha coincidit amb Lambán en el dany reputacional que està causant tot l'escàndol de la “fontanera” del PSOE. La compareixença avui de Leire Díez ha complicat encara més les coses.

Lambán ha reiterat avui mateix la necessitat que el PSOE actuï urgentment contra el dany reputacional que està causant. En una entrevista a Antena 3, ha tornat a assenyalar l'oportunitat d'unes eleccions per la inviabilitat de continuar sostenint aquest Executiu. Mentre la pressió interna dels seus barons continua augmentant, Pedro Sánchez continua sense comparèixer.

Sánchez vol esgotar la legislatura

Moncloa ha sortit al pas de la petició d'eleccions anticipades, i per això ha utilitzat la delegada del Govern a Castella-la Manxa. Milagros Tolón ha tret ferro a les paraules de Page i ha reafirmat la voluntat del Govern d'esgotar la legislatura.

Davant dels escàndols de corrupció, el Govern insisteix a lluir les dades econòmiques. A l'horitzó més immediat hi ha la Conferència de Presidents a Barcelona, on tot apunta que Salvador Illa tornarà a exercir de guardaespatlles de Sánchez. A més, els socialistes creuen tenir lligat el suport de Puigdemont, i a l'espera de l'amnistia es mostren optimistes per a l'aprovació dels pressupostos de 2026.

El PSOE ja s'havia plantejat l'opció d'avançar les generals per fer-les coincidir amb les andaluses. El problema per als socialistes és que si María Jesús Montero s'estavella a Andalusia, Sánchez podria veure's obligat a convocar eleccions. A Moncloa no veien amb mals ulls la possibilitat d'avançar-se al desastre per recuperar la iniciativa.

Però la nova crisi oberta i la rebaixa de la tensió amb els seus socis ha canviat l'estratègia del Govern. Sánchez veu ara més oportú esgotar la legislatura per guanyar temps i evitar donar la raó a l'oposició. El problema és que mentre augmenta la crisi interna al PSOE.