Creix el mal rotllo entre ERC i els Comuns, ara per l'habitatge

L'habitatge ha estat el xiclet que ha unit l'esquerra al Parlament. Republicans i ecosocialistes van impulsar fa només unes setmanes la regulació del lloguer de temporades i habitacions. La mesura, aprovada juntament amb el PSC i la CUP, va marcar un abans i un després reforçant l'aliança de les esquerres a Catalunya.

ERC, i en especial els Comuns i la CUP, han utilitzat la crisi de l'habitatge per revertir el seu enfonsament electoral. Però darrere de l'aparent unitat hi ha una guerra subterrània per controlar el moviment de l'habitatge.

La visita a Barcelona d'una delegació del Parlament Europeu sobre la crisi de l'habitatge ha obert una nova guerra a l'esquerra. Els Comuns han declinat formar part d'una missió que han qualificat de “fake” i “màrqueting polític”. ERC ha defensat la seva participació mentre acusa els ecosocialistes de “postureig”.

Aquest enfrontament arriba deu dies després que ERC i els Comuns s'enfrontessin per la taxa turística. Aquell enfrontament va propiciar una crisi dins del mateix Govern, que es va veure obligat a ajornar temporalment la mesura.

Intercanvi d'acusacions entre ERC i els Comuns

Una missió de deu eurodiputats visita aquesta setmana Barcelona per analitzar la crisi de l'habitatge. Barcelona és un dels cinc llocs escollits per la Comissió Especial sobre la Crisi de l'Habitatge a la UE. Després de visitar les cinc ciutats, elaboraran un informe sobre la situació actual d'aquest problema.

Els Comuns han criticat durament aquesta missió, que veuen com un intent del PSOE i el PP de blanquejar les seves polítiques d'habitatge. Creuen que la missió, que passarà per la Badalona de Xavier García Albiol, ha acabat sent un instrument en mans de l'“extrema dreta”. Per això han negat la seva participació i s'han reunit amb associacions i entitats del moviment de l'habitatge.

Això deixa en mala posició ERC, que ha hagut de sortir a defensar la seva posició i criticar la dels Comuns. L'eurodiputada Diana Riba ho ha considerat una "ocasió clau" per posar Catalunya "al centre del debat europeu". Elisenda Alamany ha criticat "qui renuncia a la missió per pur postureig".

"Deixar la cadira buida o abaixar els braços no és la solució, perquè l'agenda d'habitatge no es farà d'acord amb el que necessita el Parlament, sinó el que vol l'extrem", ha dit la secretària general d'ERC.

Guerra per l'esquerra

Barcelona ha estat precisament el major exemple del fracàs de les polítiques d'habitatge de Podemos i els Comuns. Ada Colau va arribar de l'activisme a la política institucional per canviar les coses. Però sota el seu mandat el preu del lloguer a Barcelona es va multiplicar més que en qualsevol altre lloc.

La visita de la missió a Barcelona és el reconeixement explícit d'aquest fracàs i deixa en evidència els Comuns. D'aquí la seva rebequeria, i l'acusació de postureig per part d'ERC. Aquest nou xoc entre ambdues formacions mostra una lluita pel control de l'esquerra.

ERC ha accentuat en els darrers temps la seva vessant més progre per diferenciar-se de Junts i eixamplar la seva base electoral. Oriol Junqueras va ser reelegit president amb un projecte que vol convertir Esquerra en el gran partit d'esquerres a Catalunya. El principal escull per a això són els Comuns, que s'esforcen per escorar-se a l'esquerra d'ERC.