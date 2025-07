Una altra cara de la inseguretat a Catalunya: els delinqüents s’enceben amb els més febles

La multireincidència és, segons les dades, el principal factor darrere de l'auge delinqüencial a Catalunya. Els multireincidents s'han multiplicat per quatre en els últims anys, i l'any passat 637 delinqüents van ser detinguts en 6.933 ocasions. Són xifres que reflecteixen un greu problema de seguretat i ordre públic, les conseqüències del qual les paguen els ciutadans.

Una de les coses més preocupants és, precisament, que la violència s'està cebant cada cop més amb els més vulnerables. A E-Notícies ja vam avançar fa uns dies que hi havia una onada de robatoris a gent gran. Sembla que no són casos aïllats, sinó una tendència que afecta els col·lectius més dèbils com menors i ancians.

Aquesta mateixa setmana, Metrópoli es feia ressò d'una onada de robatoris a ancians a Badalona. Segons va informar el mitjà, els lladres trien víctimes vulnerables per robar-los objectes de valor. Solen actuar en patinet amb l'estratègia de l'estrebada, arrabassant-los les cadenes d'or al mig del carrer o fins i tot dins de locals.

Diversos robatoris a persones grans

És el cas del robatori efectuat el 29 de juny en un bar, on el lladre va estirar la cadena d'un home gran i va intentar escapar. En aquest cas, els clients van impedir que fugís. Aquella mateixa setmana un lladre va robar la cadena d'una estrebada a un ancià al mig del carrer.

El cap de setmana passat un ancià va ser assaltat amb el mateix modus operandi. Les imatges del robatori es van fer virals a les xarxes socials, provocant una gran indignació. Les xarxes s'han omplert de missatges de persones indignades i preocupades per aquesta situació.

Aquests robatoris provoquen molta preocupació entre els veïns, que han començat a alertar amb cartells als barris més conflictius. A Lloreda, per exemple, han aparegut cartells que avisen que “s'estan produint nombrosos robatoris de cadenes d'or”. En altres llocs, com a Bellvitge, s'organitzen contra els robatoris a ancians i menors.

El fenomen s'estén per Catalunya

I és que no es tracta d'un problema limitat només a Badalona. A finals de maig una dona de 91 anys va resultar greument ferida en ser assaltada per una dona per robar-li el rellotge. Fa un mes van robar el rellotge a un ancià de la mateixa edat i amb mobilitat reduïda, a plena llum del dia a Barcelona. En els últims mesos els Mossos van desarticular diverses bandes de lladres que robaven a ancians.

En el cas de Bellvitge, els veïns van denunciar que una banda de menors estrangers cometia robatoris i agressions freqüents. Els lladres ronden en patinet a la recerca de la víctima propícia per cometre el robatori. Busquen dones, menors i ancians que no oposin resistència per robar-los al carrer o als portals.

Els veïns, indignats, s'organitzaren en patrulles ciutadanes i es manifestaren contra la inseguretat. El fenomen està creixent també a Tarragona. En les últimes setmanes s'han produït estrebades en localitats com Torredembarra i la mateixa capital tarragonina.