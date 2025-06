Nous atacs de multireincidents a ancians a Catalunya augmenten la preocupació

La delinqüència no només s'ha disparat aquests últims anys a Catalunya, sinó que també s'està cebant amb els més febles. La gent gran és un dels col·lectius en el punt de mira dels lladres multireincidents. Una nova modalitat s'està posant de moda: la de joves en patinet que circulen a la recerca de la víctima propícia.

Això és el que ha passat a Badalona. Segons el digital TOT Badalona, tres joves amb un patinet han assaltat una dona gran amb la tècnica de l'estrebada. Els lladres han arrencat el collaret de la víctima, que ha quedat plorant a terra.

No és un cas aïllat. L'any passat, en només tres mesos els Mossos van identificar més de 350 lladres en patinet a Barcelona. La problemàtica ha assolit tals dimensions que la policia catalana va fer diversos operatius per interceptar aquests delinqüents.

En alguns casos aquests lladres es coordinen entre ells per assaltar les víctimes més indefenses, normalment menors, dones o gent gran. És el que està passant també a Bellvitge, on un grup de lladres té atemorits els veïns. Persegueixen la gent gran fins al portal de casa seva, i allà els assalten per robar-los les pertinences.

L'augment d'aquesta modalitat està provocant molta preocupació entre els veïns. S'estan organitzant grups de whatsapp per fer front a aquesta amenaça i sobretot protegir la gent gran i els vulnerables.

La gent gran, víctimes propícies

Però l'elecció de gent gran no és exclusiva dels lladres en patinet. Les últimes setmanes estan apareixent a la premsa diverses notícies de successos on les víctimes són persones d'edat avançada.

Segons avança Metròpoli, els Mossos van detenir la setmana passada el jove que va agredir un ancià de més de vuitanta anys amb un objecte punxant. Resulta que el lladre, un home de 34 anys, acumulava 25 antecedents policials. La víctima, per la seva banda, va acabar a l'hospital amb ferides al coll i a una cama.

Aquests casos generen molta indignació i mostren a més la pitjor cara de la multireincidència. És un reflex de la degradació de la seguretat a Catalunya, afavorida per un bonisme que durant anys ha relativitzat la delinqüència.

En aquests casos són les persones més desprotegides qui pateixen les conseqüències d'una delinqüència que, segons l'esquerra, només són percepcions. Com l'ancià de 91 anys amb mobilitat reduïda que el mes passat va ser víctima d'un robatori amb violència.