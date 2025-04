El coronel Pedro Baños, víctima d'una agressió mentre signava llibres a Barcelona

El coronel Pedro Baños, escriptor i expert en geopolítica, denuncia haver estat víctima d'una agressió mentre signava llibres a Barcelona. Ha ocorregut durant la jornada de Sant Jordi. Una diada marcada per la tensió política, amb atacs i assetjament a diverses carpes de partits polítics com Vox i Aliança Catalana.

Pedro Baños s'ha convertit en un escriptor controvertit a causa de les seves teories que moltes vegades freguen la conspiració. Això l'ha fet molt famós, amb centenars de milers de seguidors a les xarxes socials. Però també l'ha posat en el punt de mira d'aquells que el situen en l'òrbita de la "fachosfera".

El mateix coronel ha denunciat a través de les seves xarxes socials haver estat objecte d'un atac a Barcelona. Segons explica, ha estat agredit mentre signava llibres. Va presentar una denúncia davant els Mossos amb un part de lesions, després del qual va tornar per atendre els seus lectors.

Després de conèixer-se l'agressió, el coronel Pedro Baños ha rebut missatges de suport de gent com Iker Jiménez, Vito Quiles i Alvise Pérez. L'escriptor va ser agredit mentre signava exemplars del seu nou llibre Geohispanidad: la potència hispana en el nou ordre geopolític. Pedro Baños ja va ser objecte d'una agressió a Gijón, encara que en aquella ocasió només va ser verbal.

Per què molesta Pedro Baños

Pedro Baños és un escriptor incòmode perquè aboca en els seus llibres molts dels arguments considerats com teories de la conspiració. Es tracta de presumptes veritats que desafien el monopoli de la veritat en mans de les elits polítiques i mediàtiques.

Per a alguns és una veu valenta que s'atreveix a desafiar el poder per mostrar la veritat. Per a altres, però, és un portaveu més de les teories de la conspiració que l'extrema dreta va explotar arran de la pandèmia. La seva proximitat a personatges com Iker Jiménez, Juan Soto Ivars, Alvise Pérez o Santiago Armesilla el fica de ple en el sac de la fachosfera.

El coronel ha rebut desenes de missatges d'ànim dels seus seguidors i de gent que condemna la violència i la intolerància. "La llibertat d'expressió implica acceptar veus crítiques, fins i tot quan incomoden. Reaccionar amb violència només revela intolerància", diu Eco Republicano.