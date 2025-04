Assetgen parades de Vox i Aliança Catalana durant la Diada de Sant Jordi

Catalunya ha viscut aquest dimecres una jornada històrica de Sant Jordi, amb els carrers plens de gent i rècord de vendes per a les llibreries. Com és tradició, els partits polítics han muntat les seves parades per fer propaganda.

Però la tensió política que s'està vivint últimament a Catalunya ha tornat a aflorar en forma de violència.

Vox i Aliança Catalana han estat objecte de diversos atacs de militants i activistes de l'esquerra independentista radical. Aquests partits estan sent víctimes d'un cordó sanitari polític i mediàtic. PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP s'han negat a condemnar al Parlament la violència exercida contra els militants d'aquestes formacions.

Acosament a diverses parades d'Aliança Catalana

Aliança Catalana ha denunciat l'assetjament a les seves parades a Lleida, Tarragona i Manresa. El major assetjament l'han patit a Manresa, on un centenar d'activistes ‘antifeixistes’ han envoltat la carpa del partit.

El militant de la formació Bernat Bernabeu ha gravat les imatges de l'assetjament, amb desenes de persones proferint càntics contra la seva formació. També denuncia amenaces de mort i el llançament d'un ou a la cara d'una nena de sis anys. Els Mossos han hagut d'escortar els militants d'Aliança Catalana per evitar mals majors.

També els militants d'Aliança Catalana a Lleida han estat perseguits i assetjats aquest Sant Jordi. Van aparèixer pancartes i pintades anomenant-los “feixistes”. El partit ha dit que “malgrat les constants persecucions i intents de boicot, la parada de Sant Jordi a Lleida ha estat un èxit rotund”.

Juntament amb la parada d'Aliança Catalana a Tarragona va aparèixer també una pancarta amb el lema “ara i sempre antifeixistes”. La formació va destacar l'“èxit” de la jornada, malgrat els intents d'intimidar els seus militants.

Vox ha estat objecte també d'atacs

Vox també ha denunciat assetjament a algunes de les seves carpes durant la diada de Sant Jordi. A Sabadell, activistes ultraesquerrans van increpar militants de Vox i van intentar censurar la seva parada. “Davant dels seus plors, el nostre orgull per la nostra cultura catalana”, va penjar Vox Sabadell a les seves xarxes socials.

També han atacat la parada de Vox a Barcelona, on van llançar bosses d'escombraries i van increpar els militants. Gonzalo de Oro i Joan Garriga van condemnar aquest atac. També Ignacio Garriga, que ha dit que Vox és qui més carpes posa i això molesta el separatisme.