El cordó sanitari bloqueja part de l'activitat al Parlament

L'entrada de Vox al Parlament de Catalunya, el 2021, va provocar la unió de la resta de partits excepte el PP per formar un cordó sanitari. Aquest té com a missió obstaculitzar l'activitat parlamentària de la "extrema dreta" i marginar Vox de la vida política a Catalunya.

El cordó sanitari, batejat com a "pacte antifeixista", s'ha ampliat en aquesta legislatura fent-se extensible també a Aliança Catalana.

Una de les conseqüències del cordó sanitari és el bloqueig dels diferents òrgans i comissions del Parlament. Per exemple, la comissió de peticions. Vox denuncia que la comissió està paralitzada des de fa mesos perquè la resta de formacions es neguen a reconèixer el seu legítim dret a la presidència.

Bloqueig de la comissió de peticions

La comissió de peticions és l'òrgan encarregat de tramitar les peticions que els ciutadans fan al Parlament. La seva composició i la seva direcció estan determinades en funció de la representació de cada partit.

Segons exposa Vox, la presidenta de la comissió, Ennatu Domingo (Junts), va presentar la seva renúncia al setembre de 2024. La Mesa del Parlament va acordar que la presidència corresponia llavors a Vox, que va presentar Mónica Lora com a candidata.

La comissió es va reunir el 5 de novembre per ratificar l'acord, però aquest no va ser validat després de la votació. Això va impedir la constitució de la comissió. Es va convocar una nova sessió el 28 de novembre, que va ser boicotejada per la resta dels partits.

A aquella sessió només van assistir els diputats de PP, Vox i Aliança Catalana. En no haver-hi quòrum suficient, es va aixecar la sessió i es va traslladar el conflicte a la Mesa del Parlament.

Vox va denunciar a la Mesa del Parlament l'incompliment de l'article 49.2 del Reglament de la cambra. Va al·legar que PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP estaven impedint el normal funcionament de la comissió parlamentària. I amb això restringien el dret fonamental de la ciutadania a tramitar les seves peticions.

27 peticions de tramitació bloquejades

La conseqüència és que des de la constitució de la comissió, el passat mes de juliol, no s'ha pogut tramitar cap de les peticions. En aquests moments hi ha fins a 27 peticions bloquejades pendents de tramitació.

Vox denuncia el bloqueig de PSC, Junts, ERC, Comuns i la CUP, amb la complicitat de la Mesa del Parlament. Adverteix que això vulnera no només el reglament de la cambra sinó també la Constitució Espanyola i l'Estatut d'Autonomia. "No només vulnera el dret fonamental de participació política de Vox", diuen fonts del partit, "sinó també l'exercici del dret de petició dels ciutadans".