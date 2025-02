Cop judicial a l'establishment educatiu català: el seu últim pla és 'il·legal'

La justícia ha frenat l'última ocurrència del lobby educatiu a Catalunya. Es tracta de l'aprenentatge per àmbits, una metodologia que consisteix a agrupar diferents assignatures en una sola àrea temàtica. La mesura pot ser útil en l'educació primària, on els coneixements són més generalistes.

Però en canvi es desaconsella en etapes educatives posteriors on els coneixements són més exigents. Aquest mètode s'havia aplicat a la primària, i ara es volia traslladar al batxillerat.

El sindicat de professors de secundària Aspepc-sps ho va portar als tribunals en considerar que vulnerava la llei general d'educació a Espanya. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li ha donat la raó, en considerar que el decret de la Generalitat és “il·legal”.

Es tracta d'una important victòria de la comunitat educativa sobre el lobby i els governs que porten anys promovent el fracàs escolar a Catalunya.

Model fracassat

En aquest cas, la fusió d'assignatures no només anava en detriment de l'aprenentatge concret de cada assignatura. També feia que professors especialitzats haguessin de donar classe d'àrees que no era la seva.

Aquesta metodologia, considerada ara "il·legal" pels tribunals, se suma als desvaris d'anys i anys en l'educació catalana. Com l'educació per competències, que basa la transmissió de coneixements en les necessitats i motivacions de l'alumne. El resultat, Catalunya a la cua d'Espanya i Europa en càlcul i comprensió lectora.

De fet, la fusió d'assignatures i l'educació per competències forma part d'un mateix concepte de l'educació moderna. Així ho expressava la pròpia Generalitat en defensar el model: "Permet partir de situacions pròximes a l'alumne, atenent de manera transversal i globalitzada als aprenentatges dels continguts de les matèries que es poden integrar en els àmbits".

Cop dur per als pedagogs

El professor i sindicalista Xavier Massó explica que la intenció d'aplicar l'aprenentatge per àmbits al batxillerat no és més que la constatació d'un fracàs. Es tracta, diu, “alleugerir continguts i exigència en cada etapa educativa següent perquè no surtin a la llum les vergonyes de l'anterior”. Forma part del “pedagogisme”, que és una cosa així com “legalitzar la moneda falsa per no haver de posar el seu fabricant a la presó”.

Adverteix que la massacre que s'estava preparant al batxillerat seria el pas previ per a la destrucció definitiva de la universitat. “Tinc entès que hi ha ficat un afamat gurú educatiu català irreprimiblement addicte al frau”, afegeix.

Com bona part de la comunitat educativa, aquest professor espera que la decisió de la justícia serveixi per reflexionar i replantejar tot el sistema. Les fundacions que estan darrere del fracàs educatiu a Catalunya estan cada vegada més assenyalades. I segons apunta aquest expert, el cop que acaben de rebre amb la sentència del TSJC ha estat un cop molt dur.