Golpe judicial al establishment educativo catalán: su último plan es 'ilegal'

La justicia ha frenado la última ocurrencia del lobby educativo en Cataluña. Se trata del aprendizaje por ámbitos, una metodología que consiste en agrupar diferentes asignaturas en una sola área temática. La medida puede ser útil en la educación primaria, donde los conocimientos son más generalistas.

Pero en cambio se desaconseja en etapas educativas posteriores donde los conocimientos son más exigentes. Este método se había aplicado en la primaria, y ahora se quería trasladar al bachillerato.

El sindicato de profesores de secundaria Aspepc-sps lo llevó a los tribunales al considerar que vulneraba la ley general de educación en España. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha dado la razón, al considerar que el decreto de la Generalitat es “ilegal”.

Se trata de una importante victoria de la comunidad educativa sobre el lobby y los gobiernos que llevan años promoviendo el fracaso escolar en Cataluña.

Modelo fracasado

En este caso, la fusión de asignaturas no solo iba en detrimento del aprendizaje concreto de cada asignatura. También hacía que profesores especializados tuvieran que dar clase de áreas que no era la suya.

Esta metodología, considerada ahora "ilegal" por los tribunales, se suma a los desvaríos de años y años en la educación catalana. Como la educación por competencias, que basa la transmisión de conocimientos en las necesidades y motivaciones del alumno. El resultado, Cataluña a la cola de España y Europa en cálculo y comprensión lectora.

De hecho, la fusión de asignaturas y la educación por competencias forma parte de un mismo concepto de la educación moderna. Así lo expresaba la propia Generalitat al defender el modelo: "Permite partir de situaciones próximas al alumno, atendiendo de manera transversal y globalizada a los aprendizajes de los contenidos de las materias que se pueden integrar en los ámbitos".

Golpe duro para los pedagogistas

El profesor y sindicalista Xavier Massó explica que la intención de aplicar el aprendizaje por ámbitos en el bachillerato no es más que la constatación de un fracaso. Se trata, dice, “aligerar contenidos y exigencia en cada etapa educativa siguiente para que no salgan a la luz las vergüenzas de la anterior”. Forma parte del “pedagogismo”, que es algo así como “legalizar la moneda falsa para no tener que meter a su fabricante en la cárcel”.

Advierte que la masacre que se estaba preparando en el bachillerato sería el paso previo para la destrucción definitiva de la universidad. “Tengo entendido que está metido un afamado gurú educativo catalán irreprimiblemente adicto al fraude”, añade.

Como buena parte de la comunidad educativa, este profesor espera que la decisión de la justicia sirva para reflexionar y replantear todo el sistema. Las fundaciones que están detrás del fracaso educativo en Cataluña están cada vez más señaladas. Y según apunta este experto, el golpe que acaban de recibir con la sentencia del TSJC ha sido un golpe muy duro.