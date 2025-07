Convoquen una protesta a Lleida després d'una agressió sexual a les piscines municipals

Veïns de Lleida han organitzat una manifestació contra les agressions sexuals. La protesta se celebrarà el proper dijous, dia 17 de juliol a les 12.00 hores, a la plaça de la Paeria de la ciutat. "Concentració ciutadana. Tolerància zero amb les agressions sexuals. Exigim espais públics segurs per a tots. Prou violència a les piscines municipals. Uneix-te i alça la veu", resa el cartell anunciant la protesta difós per Barrios Seguros, una plataforma propera a Vox.

El fet que ha motivat la mobilització és una agressió sexual que va tenir lloc a les piscines municipals del barri de Balàfia, a Lleida. El passat diumenge dia 29 de juny, un jove de nacionalitat marroquina va ser detingut i acusat d'agredir sexualment una noia de 20 anys en aquestes instal·lacions públiques.

Segons va publicar El Caso, l'agressor -de 24 anys- es va apropar a la noia i va començar a fer-li tocaments sense el seu permís. La víctima es va queixar als responsables de la piscina municipal i, un cop la policia local va fer acte de presència, va procedir a detenir l'home. Tot i això, el jove es va enfrontar als agents per intentar no ser arrestat. Finalment va acabar detingut i a l'acusació d'agressió sexual se li va sumar la d'atemptat contra els agents de l'autoritat.

Es disparen les agressions sexuals a Catalunya

Catalunya és la comunitat que lidera els delictes d'agressió sexual a tot Espanya. Tot i que en els darrers balanços de criminalitat els delictes contra la llibertat sexual no paren de pujar, les darreres dades publicades evidencien un nou augment d'aquests delictes respecte a l'any passat. En el primer trimestre del 2025 es van denunciar 421 agressions sexuals amb penetració, un 26,8% més que en el mateix període del 2024. Aquesta xifra significa que hi ha gairebé 5 violacions diàries a Catalunya.

Tal com va publicar E-Notícies en el seu dia, un 92% dels presos als centres penitenciaris catalans que han comès violacions són estrangers. La xifra és del 64% si sumem les agressions sexuals. I, per nacionalitat, la que té més proporció d'empresonats per aquests delictes és la marroquina.