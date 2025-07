Els Comuns surten escaldats després d'insultar els veïns de Torre Pacheco

El sistema, i especialment les anomenades esquerres, han decidit que els veïns de Torre Pacheco són tots d'extrema dreta. No els cap al cap que la majoria d'ells puguin ser simplement veïns tips de veure com els delinqüents campen al seu aire sense pagar pels seus actes.

A aquestes esquerres els és igual que l'origen dels enfrontaments dels últims dies en aquesta localitat de Múrcia sigui la pallissa que diversos joves van propinar a un ancià. Els és igual que, com ha explicat OKDiario aquest dilluns, de moment s'hagin detingut dos joves de 21 i 22 anys, de nacionalitat marroquina i en situació irregular. No se'ls acusa d'agredir l'home gran, però sí d'animar l'agressor i de no socórrer la víctima. En qualsevol cas, al sistema i a l'esquerra en particular això els és igual.

Els és igual perquè el relat que volen imposar és que el que està passant a Torre Pacheco és obra única i exclusivament de l'extrema dreta i del racisme. I aquest mateix relat és el que han volgut reivindicar els Comuns aquest mateix dilluns a les seves xarxes socials. Un fet, però, que els ha acabat sortint el tret per la culata.

El partit de Jéssica Albiach, Ada Colau, David Cid i companyia no ha dubtat a l'hora d'insultar els veïns de Torre Pacheco. "El que passa a Torre Pacheco és una cacera racista alimentada per l'odi de l'extrema dreta i la complicitat de qui mira cap a una altra banda", afirmaven a X utilitzant tots els tòpics possibles.

El que potser no s'esperaven era que desenes d'usuaris els retreiessin les seves paraules i acabessin sortint escaldats. I de quina manera. "Sou vosaltres qui alimenteu l'extrema dreta", els responia Carlos Martínez. "Teniu temps per parlar de Múrcia, però no del sense sostre que van assassinar divendres a la Barceloneta, hipòcrites", els recordava aquest veí de Barcelona. En aquest cas, al·ludia a uns fets succeïts a la capital catalana en què dos menors d'edat i d'origen magribí van intentar robar a un sense sostre i en la batussa van fer caure l'home a terra i va morir.

"El que està passant a Torre Pacheco és conseqüència de les vostres polítiques bonistes", els retreia Anna Rius. "O les autoritats es posen les piles o Torre Pacheco serà una anècdota", alertava un usuari anomenat Marc. "Porteu anys ignorant els problemes que comporta la immigració il·legal", "qui mira cap a una altra banda amb els estrangers multireincidents sou vosaltres", "expulseu els multireincidents i ja veureu que baixa l'extrema dreta", "per què no condemneu la primera agressió" o "hipòcrites" són algunes de les moltes respostes, totes en contra, que han rebut els Comuns en la seva polèmica publicació.