VÍDEO | 'No descarto una moció de censura contra Pedro Sánchez'

Joan Guirado, redactor de Vozpópuli i col·laborador de l'E-Notícies, és un dels periodistes que fa setmanes que publica informació compromesa sobre la cúpula del PSOE. De fet, ell va ser dels primers a parlar de l'informe de la UCO de la Guàrdia Civil que comprometia seriosament Santos Cerdán. Per aquest motiu va ser assenyalat i criticat pels altaveus mediàtics del sanchisme.

Tot i això, aquest dijous va esclatar tot. L'informe de la UCO sortia a la llum i evidenciava que Joan Guirado tenia raó. La resta és història: Santos Cerdán dimiteix, Pedro Sánchez surt gairebé a plorar davant dels mitjans i la crisi al PSOE ja no hi ha qui la tapi. Per parlar de tot plegat hem tingut el plaer de conversar amb el Joan Guirado, que ens ha explicat què es cou a Madrid, com de feble està Pedro Sánchez, quant temps li pot quedar a la Moncloa i si hi ha opcions d'una moció de censura.

Tot això dins del podcast "L'altra cara", el podcast d'actualitat política presentat per Arnau Borràs.