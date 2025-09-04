Concentracions propalestines a Catalunya acaben amb aldarulls i actes vandàlics
Zara, Carrefour, FC Barcelona, Burger King: acusen grans firmes de ser 'còmplices' d'Israel
Les últimes concentracions de suport al poble palestí a Catalunya han derivat en incidents que han obligat a intervenir els cossos policials. A Barcelona, un grup d'activistes va entrar en una botiga de Carrefour a la Rambla, fet que va portar la Guàrdia Urbana a desplegar antidisturbis per protegir el local. En altres ciutats com Sabadell, la protesta es va transformar en actes de vandalisme contra aparadors de grans cadenes comercials.
Els organitzadors d'aquestes marxes asseguren que el seu objectiu és denunciar la complicitat d'empreses internacionals amb Israel. Tanmateix, diverses de les accions han superat el terreny de la protesta pacífica i han acabat en aldarulls, pintades i danys materials.
Un focus de tensió a Barcelona
La situació més tensa es va viure a la Rambla de Barcelona, on una quarantena de persones van accedir a l'interior d'un supermercat Carrefour. Els manifestants acusaven la cadena de col·laborar amb Israel i van desplegar banderes palestines. La intervenció policial va permetre restablir l'ordre després d'uns minuts de gran tensió, tot i que els Mossos investiguen la irrupció d'alguns activistes amb el rostre tapat.
Els organitzadors van recordar que, un dia abans, dos activistes convidats a participar a la "Flotilla" havien denunciat agressions per part de vigilants privats. L'episodi va incrementar la tensió en una setmana marcada per mobilitzacions diàries a la capital catalana. Tot i que no hi va haver ferits greus, la protesta va deixar un ambient enrarit i la sensació que les accions podrien intensificar-se.
Des de fa mesos, col·lectius propalestins assenyalen empreses com Carrefour o Burger King com a “còmplices” d'Israel. Les protestes consisteixen a vandalitzar comerços, difondre llistats de firmes amb interessos al país hebreu i animar al boicot.
Vandalisme en altres ciutats
Les concentracions també es van replicar a Sabadell, on diversos centenars de persones es van reunir a la plaça Sant Roc. Després de la lectura d'un manifest, alguns participants van traslladar la protesta fins a una botiga de Zara a la Rambla. Allà, els aparadors van ser pintats per denunciar els vincles d'Inditex amb Israel.
A Barcelona, un altre atac simbòlic va tenir com a objectiu la botiga oficial del FC Barcelona al passeig de Gràcia. Activistes del col·lectiu Futuro Vegetal van ruixar la façana amb pintura vermella per acusar el club de ser còmplice de crims de guerra a través dels seus patrocinadors. El grup va justificar l'acció assenyalant Spotify i acords amb governs africans com a exemples de complicitat empresarial.
