Salt, el lloc fetitxe de l'esquerra on els delictes tornen a pujar un 30%
Les dades mostren una situació irreversible tal com va pronosticar la policia fa només uns mesos
Salt, una localitat de 34.000 habitants a pocs quilòmetres de Girona, es va convertir el passat mes de març en trinxera de l'esquerra radical. L'origen va ser la detenció d'un imam subsaharià quan intentava okupar l'habitatge d'on havia estat desallotjat. La comunitat migrant i l'esquerra prookupació van unir forces durant diverses nits d'aldarulls als carrers de la població.
La CUP va encoratjar la violència des del Parlament, on la diputada Laure Vega va dir que “llançar pedres als Mossos és un fet cultural propi”. L'esquerra catalana, des d'ERC fins a la CUP, reivindica Salt com el model multicultural i de lluita pels drets socials. La realitat que pateixen els veïns és, però, molt més dramàtica.
Durant aquelles dures jornades, la policia catalana va advertir que Salt estava “perduda” i que allò era només el “preludi” del que passarà a Catalunya. El temps i les dades de delinqüència els donen la raó.
Augment imparable de la delinqüència
L'última estadística de criminalitat publicada pel Ministeri de l'Interior revela la situació irreversible d'inseguretat a Salt. Aquesta localitat va experimentar un nou increment del 28,8% dels delictes en el segon trimestre de 2025. Això se suma a l'augment del 32% registrat en el primer trimestre de l'any. El 2024 també va encadenar diverses pujades fins al 13,7%.
Període
Augment de la delinqüència
Primer trimestre 2024
0,4%
Segon trimestre 2024
4,3%
Tercer trimestre 2024
10,9%
Quart trimestre 2024
13,7%
Primer trimestre 2025
32%
Segon trimestre 2025
28,9%
L'augment més pronunciat s'ha produït aquest 2025, tot i que les estadístiques mostren un descens de la delinqüència a Catalunya. Ens trobem, per tant, davant d'una tendència que no només es consolida sinó que creix. La qual cosa confirma les pors de la policia catalana, i és que Salt pateix un problema irreversible de delinqüència i inseguretat.
Això demostra que l'ocupació és un dels principals motors de la delinqüència, ja que genera espais d'impunitat. També que el model de l'esquerra catalana és fallit i condemna els ciutadans a la inseguretat i l'incivisme.
Pugen gairebé tots els delictes
L'estadística corresponent al període abril-juny 2025 mostra un augment de prop del 30% de la delinqüència. Augmenten un 100% les temptatives d'homicidi i un 50% el tràfic de drogues. També pugen un 8,9% els robatoris amb violència i un 23,3% els robatoris amb força en domicilis i establiments.
Els robatoris creixen un 47,4%, mentre que els furts es disparen un 70%. La resta de la criminalitat convencional presenta un increment del 16,4%. Només baixen les baralles (-15,4%) i els delictes contra la llibertat sexual (-27,3%), tot i que es van registrar tres agressions sexuals amb penetració (les mateixes que el mateix període del 2024).
En definitiva, ens trobem amb un augment de gairebé tots els delictes en una de les ciutats amb més delinqüència en termes relatius. Això explica l'enfonsament de certes formacions i l'auge d'altres. Salt està governada per ERC, la població estrangera representa el 37,4% del total, i és juntament amb Mataró la ciutat on Vox té més representació (quatre regidors).
