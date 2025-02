Els Comuns la col·loquen a RTVE cobrant 105.000€ i diu que no vol 'ser explotada'

Marta Ribas va ser una de les premiades en el repartiment de càrrecs del nou consell d'administració de RTVE. Tot un sort, tenint en compte els sous astronòmics que cobren els alts càrrecs de la corporació. Ribas, coordinadora d'ICV a Catalunya, va ser la proposta de Sumar a petició dels Comuns per completar el consell d'administració.

Els quinze nous consellers de RTVE tenen dedicació exclusiva i un salari 11 vegades més gran que el dels seus predecessors. El sou dels membres del consell ha passat d'11.000 a 105.000 euros anuals més dietes.

Marta Ribas, que cobra 105.000 euros anuals per estar al Consell d'Administració de RTVE, ha dit que "per molt que el capitalisme ens ho inculqui no hem nascut per ser explotats". Ha estat en un tuit on celebrava la reducció de la jornada laboral impulsada per Sumar.

"Avui guanyem un nou dret", ha dit, "més temps per viure".

Una alt càrrec de la corporació amb un sou astronòmic dient que no vol ser explotada. Era d'esperar que la seva publicació a X s'omplís de comentaris, i no precisament positius. Li recorden que "no has treballat en la teva vida", i assenyalen la seva "hipocresia" per considerar-se classe treballadora.

A més denuncien les polítiques de l'esquerra, que per una banda redueixen la jornada laboral i per altra augmenten l'edat de jubilació. També pugen els impostos.

"El que volem no és treballar menys sinó més diners a la butxaca", apunten.

"Ella no ha nascut per ser explotada, però sí per viure a costa de qui som explotats", ha dit un usuari. Es refereix al sou astronòmic que cobra Marta Ribas i que surt de la butxaca de tots els espanyols. "Per cert", diu un altre, "està molt bé pujar-nos 50 euros el sou i treure'ns el doble en impostos".

Els acusen de mentiders

El tuit de Marta Ribas forma part d'una campanya de Sumar per remuntar el vol amb la reducció de la jornada laboral. La formació està en crisi i necessita alguna cosa per vendre. Però compte, perquè encara no s'ha aprovat res.

El que celebra Sumar és l'aprovació en Consell de Ministres de l'avantprojecte de llei per reduir la jornada laboral de 40 a 37,5 hores. Un pas important, sens dubte, després d'haver superat les diferències entre PSOE i Sumar sobre aquesta qüestió. Però la mesura no arribarà al Congrés dels Diputats fins almenys aquest estiu.

De fet, podria trobar-se amb seriosos obstacles pel camí perquè la CEOE ho considera inconstitucional. Per tant podria acabar als tribunals. Els usuaris de X li diuen a Marta Ribas que "no menteixin" perquè encara no hi ha res aprovat.