La Comunitat Jueva de Barcelona acusa ERC de 'banalitzar el nazisme'
La comunitat jueva: 'Convertir la memòria de l'Holocaust en una eina política traspassa totes les línies vermelles'
La Comunitat Jueva de Barcelona ha carregat durament contra ERC pel que consideren una banalització de l'Holocaust. La polèmica sorgeix arran d'un display instal·lat a la seu d'ERC a Gràcia, que comparava la situació a Gaza amb el nazisme. En un missatge a les xarxes, la comunitat subratlla que “convertir la memòria de l'Holocaust en un espectacle festiu o en una eina política travessa totes les línies vermelles”. Exigeixen la retirada immediata del muntatge i una disculpa pública a les víctimes i al poble jueu.
El comunicat deixa clar que no es tracta de política sinó de respecte a la memòria històrica. “Això no és Catalunya. Això no ens representa. No tot s'hi val en política ni en unes festes populars”, afegeixen. La reacció se suma a tensions prèvies entre ERC i la comunitat jueva, que venen d'anys enrere i no es limiten a l'episodi actual:
Antecedents de conflicte amb ERC
Al març de 2024, la comunitat jueva va criticar el Govern per no mostrar suport a Israel. Van rebutjar una invitació del Departament d'Acció Exterior, assenyalant que la Generalitat els ignorava i actuava només per interessos electorals. Van denunciar que la consellera Serret havia cancel·lat l'obertura d'una delegació a Israel i que la comunitat se sentia desemparada davant la violència.
Un mes després, a l'abril, van tornar a retreure al Govern i al president Aragonès el seu silenci després d'un atac de l'Iran a Israel. Van criticar la tebiesa de l'executiu i el seu enfocament electoral, al·legant que buscaven captar vots entre la comunitat musulmana a Catalunya. Al mateix temps, van agrair el suport d'altres formacions polítiques, reclamant unitat i menys radicalització.
La situació de la guerra
De moment, la situació a l'Orient Mitjà no té perspectives de millorar a curt termini. La pressió militar d'Israel no cessa i ja resulta clar per a molts analistes que l'objectiu del primer ministre Netanyahu és ocupar tota la zona. Tot això sense perjudici d'un drama humanitari de grans dimensions que ha aconseguit polaritzar l'opinió pública de mig món.
En el pla domèstic, Netanyahu s'enfronta ara a una vaga general i a una gran pressió social perquè tornin els ostatges. En la mesura que l'objectiu d'Israel és neutralitzar Hamàs definitivament, l'assumpte dels ostatges també presenta un futur complex
