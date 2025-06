Un institut català inclou el burquini en el viatge de final de curs d'ESO

Torna l'estiu i torna una de les polèmiques dels últims anys a Catalunya, l'ús del burkini. Aquesta peça de roba que cobreix tot el cos de la dona va ser normalitzada el 2023 per la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, que aleshores dirigia Tània Verge. Això va aixecar molta polèmica, perquè molts consideren que el burkini és una peça de roba denigrant per a la dona i poc higiènica.

La polèmica torna amb l'inici de la temporada de bany. Una mare ha denunciat a les xarxes socials la normalització del burkini als centres escolars.

Aquesta mare comparteix la circular del viatge de final de curs per a alumnes de 2n d'ESO en un institut de Manresa. Els nens i nenes d'aquest centre viatjaran al parc aquàtic Water World de Lloret de Mar. A la circular hi consta tota la informació d'utilitat per a les famílies.

En l'apartat de coses que necessitaran els nens i nenes per al viatge, l'escola inclou “banyador, biquini o burkini”. Aquesta mare alerta de la “normalització” d'aquesta peça de bany, fins i tot entre els menors. Això torna a posar sobre la taula el debat sobre els límits de la llibertat religiosa i la protecció dels drets i la igualtat de les dones.

El burkini, motiu de polèmica a Catalunya

El tema ha tornat a l'actualitat gràcies a la proposta d'Aliança Catalana de prohibir el vel islàmic als espais públics. Junts també s'hi va afegir demanant, entre altres coses, la prohibició del burkini. Això genera una tensió política evident, ja que Catalunya, sota el Govern d'ERC, va ser pionera a permetre el burkini als recintes públics.

La conselleria comandada per Verge va arribar a amenaçar els administradors de finques. Va advertir que impedir l'ús del burkini seria interpretat com a discriminació i, per tant, objecte de sanció.

"A les piscines hi caben tot tipus de vestits de bany, però no el masclisme, la LGTBI-fòbia o el racisme", va dir la consellera.

Això va permetre normalitzar una peça de bany que obliga la dona a anar tapada de cap a peus a altes temperatures. A més, resulta poc higiènica. De fet, es permet anar amb burkini però, en canvi, està prohibit entrar a l'aigua amb roba del carrer.

A la mateixa circular compartida per aquesta mare, s'especifica que no es permetrà l'entrada amb roba convencional del carrer.