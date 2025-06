La Sindicatura de Comptes treu els colors a ERC després dels atacs pel cas DGAIA

El passat 28 de maig van comparèixer a la seu parlamentària els exdirectors de la DGAIA durant els anys dels escàndols de presumpta corrupció. Diversos d'ells van seguir una mateixa estratègia consistent a atacar la Sindicatura de Comptes. Aquest és l'òrgan independent que va elaborar l'informe a partir del qual va sortir tota la brutícia.

Els atacs en aquest sentit són quelcom inusual, ja que la Sindicatura de Comptes és un òrgan independent que vetlla pel bon funcionament de les institucions.

Els compareixents que van atacar la sindicatura van ser Ricard Calvo, Josep Ginesta i Oriol Amorós. La diputada d'ERC Ester Capella es va sumar a la campanya de desprestigi contra l'òrgan. Això demostra que Esquerra s'està veient acorralada per aquest escàndol.

Els republicans van intentar primer frenar, juntament amb PSC i Comuns, les compareixences en comissió parlamentària. En no aconseguir-ho, han volgut utilitzar les compareixences per desprestigiar la Sindicatura i insinuar que és una campanya contra l'independentisme. La Sindicatura de Comptes no s'ha quedat de braços plegats i ha respost.

Resposta de la Sindicatura de Comptes

La Sindicatura es mostra disconforme amb les declaracions fetes a la Comissió de Drets Socials del 28 de maig. Declaracions com: “Em sorprèn que una síndica nomenada per un partit independentista posi el dit aquí, però en fi, vostès sabran a qui nomenen”.

La Sindicatura de Comptes respon que és “un òrgan estatutari” que “depèn orgànicament del Parlament”, i que té “plena autonomia organitzativa, funcional i pressupostària”. Recorda que és l'ens “fiscalitzador” dels comptes, de la gestió econòmica i del control financer de la Generalitat.

Subratlla que els seus membres “no representen cap formació política” i que “han estat designats per un acord que requereix una majoria qualificada” del Parlament. Defensa que han dut a terme una “auditoria eficaç i independent”, a favor de la qualitat i la transparència en la gestió de l'ens públic. En aquest cas, la DGAIA.

La Sindicatura defensa el seu informe

Els compareixents van posar en qüestió la solidesa de l'informe, com també va fer la diputada d'ERC Ester Capella. La Sindicatura recorda que "els informes s'elaboren per un equip d'auditors especialitzats en auditoria pública sota la direcció del síndic". Recorda que l'informe es basa en "fets objectius" en el període analitzat, i va acompanyat de proves documentals.

Insisteix que no té en compte el partit polític que hi ha al capdavant del Govern. A més, l'informe segueix un curs parlamentari que permet al·legacions i modificacions. "El projecte d'informe ha d'incorporar les al·legacions de forma literal", a partir de les quals s'elabora l'informe final abans d'entrar al ple.

La Sindicatura de Comptes deixa en evidència ERC: "L'informe que es presenta a la Comissió de la Sindicatura no és un informe d'un síndic sinó de tot el ple de la sindicatura".

L''Informe sobre la contractació pública i adjudicació del servei d'acollida de la infància i l'adolescència 2016-2020' va ser elaborat per mandat directe del Parlament i aprovat pel ple de la sindicatura per unanimitat dels seus membres. Es basa en fets objectius i recolzats documentalment. La Sindicatura de Comptes "treballa amb rigor i rebutja l'ús de la institució per interessos aliens a les funcions que té encomanades".