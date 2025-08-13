El colectivo LGTBI del polémico cartel denunció un ataque homófobo de dos 'árabes'

En las últimas horas saltó una polémica por un cartel del colectivo LGTBI Alicante Entiende con motivo de la fiesta de moros y cristianos de La Vila Joyosa. En el cartel se ve a un musulmán y un cristiano besándose. La imagen suscitó muchas críticas en las redes sociales, tanto por la ideologización de las fiestas tradicionales como por vincular el islam con la tolerancia hacia la homosexualidad.

Después de publicar el cartel, el propio colectivo denunció en las redes sociales una denuncia por una agresión homófoba de dos árabes. Se demuestra así que ciertos sectores woke viven en un universo paralelo donde se confunde el deseo con la realidad.

Según relató el propio colectivo, “dos chavales árabes” se acercaron al Punto Arcoiris para increparles y llamarles “maricones”. Esto ocurrió durante las fiestas de moros y cristianos de La Vila Joyosa, la última semana de julio. La polémica ha saltado ahora por la difusión que ha hecho Roberto Vaquero en sus redes sociales.

El ataque causó indignación entre los miembros del colectivo. La propia víctima de la agresión se preguntó si esa es la integración de la que tanto hablan y si tenemos que respetar sus costumbres y su cultura.

Se demuestra la contradicción

Aunque el polémico cartel sugería una voluntad integradora con los musulmanes, la imagen de un árabe y un cristiano besándose parece más bien un oxímoron. Esto reabre el debate sobre la compatibilidad del islam con los valores europeos. La igualdad de género y la diversidad sexual es precisamente donde más chocan las dos culturas.

Para una parte de la izquierda, la defensa del colectivo LGTBI y de la multiculturalidad forma parte de la misma lucha. Pero en la práctica se demuestra la flagrante contradicción. Cada vez más colectivos ven a los musulmanes como una amenaza para sus libertades, poniendo en evidencia el buenismo de la izquierda.

Aunque no se puede generalizar, la homosexualidad es contemplada como una aberración en el islam y está prohobida en muchos países donde rige la sharia (ley islámica). En España se denuncian cada año miles de agresiones protagonizadas tanto por españoles como por personas de otras culturas. Uno de los colectivos más señalados es precisamente el de los árabes.