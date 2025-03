Clamor contra Gabriel Rufián tras comparar a Gaza con Auschwitz: 'Antisemita'

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha generado una gran controversia tras comparar la situación en Gaza con el genocidio nazi de Auschwitz. Durante una intervención en la sesión de control al Gobierno, Rufián calificó a Israel como un “Estado genocida” y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de “criminal de guerra”. Su polémica declaración sobre la situación en Gaza desató reacciones furiosas tanto dentro como fuera del Congreso.

En su intervención, Rufián empezó aludiendo al "secuestro" de un cineasta palestino que fue detenido (y ya liberado) por fuerzas israelís. Aseguró que si el primer ministro israelí actúa así con un ganador del Óscar, "¿qué no hará con personas anónimas?". Sin embargo, la gravedad de su comparación con Auschwitz eclipsó rápidamente este argumento, provocando una oleada de críticas.

El político independentista expresó que la única diferencia entre Gaza y Auschwitz es que “el mundo está a tiempo aún de parar lo de Gaza”. Estas palabras, que relacionan una guerra con un holocausto planificado, han provocado una fuerte condena en redes sociales. La comparación fue vista por muchos como insensible y despectiva hacia los seis millones de judíos aniquilados por la Alemania nazi:

Duras críticas en redes

Los comentarios en redes sociales han sido muy negativos. Los usuarios han calificado la afirmación de Rufián como “irresponsable” y “falta de sensibilidad”. Muchos le reprochan que compare una guerra en curso con el exterminio sistemático de millones de personas. "En Auschwitz exterminaron a 1,5 millones de judíos en cámaras de gas. Ninguno de ellos había matado, violado ni secuestrado alemanes. Ninguno de ellos iba armado, lanzaba cohetes ni tenía rehenes", le ha recordado un usuario.

Así mismo, los calificativos de “antisemita” y “provocador” han sido recurrentes entre sus detractores. "No se puede ser más mala persona, lo supera todo", "Este ya no sabe qué hacer para agarrarse al cargo", decían los usuarios. Otros han comparado el trato que el propio Rufián recibiría en Israel y en Palestina: "La diferencia es que en Gaza lo colgarían, y en Israel no".

El debate sobre las políticas de Israel y el conflicto en Gaza no es nuevo en la política española. De hecho, es un tema especialmente espinoso y con consecuencias políticas efectivas. Y es que, a pesar de que no vaya a haber presupuestos, Podemos, por ejemplo, exigió romper cualquier relación diplomática con Israel para seguir apoyando al Gobierno.