La violència a Badalona, àrea metropolitana de Barcelona, segueix augmentant i genera alarma entre els residents i les autoritats. Dilluns passat es va desfermar un enfrontament amb armes blanques a la zona del carrer Pau Piferrer. Diversos individus, principalment d'origen pakistanès, però també marroquins i algerians, es van enfrontar en ple carrer. L'altercat va acabar a la plaça Antonio Machado, on es van utilitzar matxets i ganivets.

Aquest episodi de violència és només l'últim d'una sèrie d'enfrontaments entre bandes relacionades amb el narcotràfic. Les màfies pakistaneses han estat identificades com les principals responsables de les disputes, que se centren en el control de la venda de drogues i llaunes de cervesa a les zones d'oci. Aquests grups estan lluitant pel territori i la distribució d'aquests productes, cosa que ha incrementat els actes violents a la ciutat.

Els veïns de la zona han expressat la seva creixent preocupació per la inseguretat que afecta els carrers de Badalona. Segons les denúncies, els Mossos d'Esquadra van rebre diverses alertes dels residents durant la tarda i la nit de dilluns. Els efectius policials van acudir en repetides ocasions, però els implicats en l'enfrontament es van refugiar en cases okupades. La intervenció dels Mossos va evitar que la situació s'agreugés, però no s'han realitzat detencions fins al moment.

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, conegut per la seva contundència, es va mostrar molt crític amb la situació i va expressar el seu suport a la tasca de la policia. A través de xarxes socials, Albiol va celebrar la detenció d'un individu amb antecedents penals que havia apunyalat una altra persona. L'alcalde va destacar que l'agressor, també amb antecedents, es troba hospitalitzat, i va expressar la seva esperança que l'atacant sigui condemnat i expulsat al Marroc:

No és nou

La Unitat d'Investigació de la comissaria de Badalona ha obert una nova investigació per aclarir els fets ocorreguts aquest dilluns. Segons fonts policials consultades per ElCaso, la violència entre aquestes màfies pakistaneses ha crescut en els últims mesos. Els experts indiquen que les bandes rivals estan augmentant la seva presència a la ciutat, cosa que està generant una atmosfera de creixent inseguretat.

El passat mes de febrer, per exemple, es va registrar un dantesc assassinat en què un home va ser colpejat al cap amb una destral o matxet. Aquest crim és un dels diversos incidents violents relacionats amb els grups mafiosos pakistanesos que operen a la ciutat. La policia continua investigant aquests fets, mentre que la situació d'inseguretat continua sent una preocupació per als habitants de Badalona.