Un xiringuito colauista diu que el problema de l'habitatge és el racisme

L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA) ha publicat un estudi sobre immigració i habitatge de lloguer. L'informe intenta desmentir algunes afirmacions com que els immigrants reben més ajuts per al lloguer, o que fan pujar els preus. A més, afirmen categòricament que el problema de l'habitatge “no és que faltin pisos” sinó “l'especulació” i la “discriminació”.

Cal recordar que aquesta entitat vinculada al Sindicat de Llogateres ha rebut 1,1 milions d'euros en subvencions públiques des de 2021. Forma part de l'entramat associatiu que va néixer i créixer a l'empara del govern d'Ada Colau a Barcelona. Tot i que la major part dels diners públics que reben provenen de la Generalitat de Catalunya.

El think tank colauista es proposa ara "combatre els demagogs amb dades". Fa afirmacions com que "els immigrants paguen lloguers similars però viuen als pitjors pisos". Jaime Palomera, director de l'institut, afirma que és "discriminació pura i dura".

Assegura que la majoria dels estrangers no competeixen pels mateixos pisos que la població autòctona. "Se'ls condemna a un submercat d'habitatge", diu, "pisos antics i en mal estat, en condicions abusives".

Altres dades, una altra realitat

La realitat és que, segons els experts, rere l'encariment de l'habitatge hi ha factors com la manca d'oferta, el fracàs de les mesures reguladores o l'augment de la població. La concentració poblacional ha portat a la tensió de les zones urbanes.

Només cal observar l'evolució en paral·lel de la població i el preu de l'habitatge. Els preus es van disparar gairebé un 10% l'últim any, un 11,8% en el cas del lloguer (dades d'Idealista). Segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la població a Espanya ha augmentat en 115.612 persones fins als 49 milions d'habitants, dels quals 7 són immigrants.

Hipocresia de l'esquerra

Aquesta mateixa setmana hem sabut que la regulació del preu del lloguer ha conduït a una caiguda de l'oferta i a un encariment dels preus a Catalunya. Barcelona es consolida com el lloc de tot l'Estat on és més car llogar: 1.650 euros de mitjana. Però a més, és el territori més tensionat amb 437 demandants per habitatge.

És la constatació del fracàs de les polítiques intervencionistes aprovades a Catalunya. Es deu sobretot a la pressió que han exercit sobre el Govern entitats com IDRA i el Sindicat de Llogateres. Barcelona és el fidel reflex del fracàs de l'intervencionisme, ja que l'habitatge es va encarir sota el govern d'Ada Colau més que en cap altre lloc.

Qui paga les conseqüències d'aquest fracàs són els ciutadans, que han de pagar cada cop més pel lloguer. Però això no importa a IDRA i la resta d'entitats que viuen de les subvencions públiques. Això ajuda a entendre l'enfonsament de l'esquerra a les urnes.