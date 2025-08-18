Catalunya: epicentre del gihadisme a Espanya en l’última dècada
Preocupa la radicalització de persones joves: propaganda, manuals per fer bombes i captació d'altres joves
En els últims deu anys, Espanya ha vist un increment sostingut de l'activitat gihadista, amb detencions que han marcat rècords en diferents comunitats autònomes. Catalunya destaca per concentrar un nombre significatiu d'arrestos, i on la radicalització de joves preocupa les autoritats. L'evolució dels últims anys mostra que l'amenaça no només és externa, sinó que es desenvolupa també dins del propi territori
El fenomen s'ha manifestat en operacions policials que van des de la difusió de propaganda fins a la preparació d'atemptats. La creixent implicació de menors i la presència de xarxes logístiques complexes han activat alarmes entre els experts en seguretat. Tot això arriba quan ahir mateix se celebrava el vuitè aniversari dels atemptats islamistes de Barcelona i Cambrils
Dades que reflecteixen una dècada de risc
Catalunya ha acumulat prop del 30% de les detencions per gihadisme registrades a Espanya des de 2015. En total, 169 arrestos la situen per sobre d'altres comunitats, incloent Madrid, i consoliden la seva posició com a epicentre en l'última dècada. Només en comptades ocasions Madrid ha superat aquesta regió en nombre de detencions, mentre que ambdues juntes representen gairebé el 44% dels arrestos
L'Estat Islàmic continua sent el principal referent dels arrestats, amb un 63% dels casos. També es detecta activitat vinculada a conflictes internacionals, com els d'Israel i Palestina, i operacions de captació a través d'internet i xarxes socials. A Catalunya, el 2024 i 2025 s'han produït detencions de menors implicats en la difusió de propaganda, la compra de material per a atemptats o l'adoctrinament d'altres joves
El perfil dels arrestats és variat: un 37% són espanyols i prop d'un terç tenen passaport marroquí. També s'hi inclouen vuit dones arrestades el 2024, amb un total acumulat de 52 des de 2015. La naturalesa dels delictes oscil·la entre la difusió de propaganda, la preparació d'atemptats i el reclutament de nous membres
Operacions i context de 2024-2025
D'entre les intervencions més destacades, l'operació Números va detenir un jove de 18 anys a Barcelona per difondre manuals de fabricació d'explosius, i l'operació Mirlo va desarticular una estructura logística vinculada a Hezbollah. Així mateix, la Guàrdia Civil va arrestar un menor a Terrassa i un altre a Barcelona relacionats amb la captació i l'adoctrinament gihadista. Els experts subratllen que la radicalització de joves es veu afavorida per l'aïllament social, problemes de salut mental i l'exposició excessiva a continguts digitals
L'augment d'arrestos a Espanya, que podria superar les 140 detencions el 2025, confirma la tendència a l'alça al país. Catalunya i Madrid encapçalen l'estadística, mentre que altres regions com Comunitat Valenciana, Ceuta i Melilla també mostren signes d'increment. La situació, en suma, no permet superar el fantasma del terrorisme islàmic a Espanya, i menys encara a Catalunya
