La Catalunya central, el calador d'Aliança Catalana on continuen augmentant els delictes
Manresa i Vic registren un augment de la delinqüència del 8,9% i del 5,3%
Les noves dades de la criminalitat a Catalunya han reobert el debat sobre la inseguretat. En termes generals, la delinqüència ha baixat, segons l'estadística del Ministeri de l'Interior referent al segon trimestre (abril-juny) de 2025. Però algunes ciutats continuen registrant un augment dels delictes, com és el cas de Manresa i Vic.
Les dues grans ciutats de la Catalunya central encadenen un nou repunt delinqüencial. Manresa, ciutat de 80.000 habitants al cor de Catalunya, és entre les localitats on més creix la delinqüència: un 8,9% en total, on destaca l'increment de les agressions sexuals, els furts i el tràfic de drogues.
Vic, ciutat de 50.000 habitants a la comarca d'Osona, acumula un altre increment del 5,3% de la criminalitat. En aquest cas, destaca molt especialment l'augment de les violacions, de 2 a 8 (+300%).
Aquestes dues localitats són una il·lustració del fracàs de les polítiques bonistes i les seves conseqüències per a la seguretat. A Manresa, el govern d'ERC, amb Marc Aloy al capdavant, va ser punta de llança del relat de les percepcions del conseller Joan Ignasi Elena. El seu alcalde negava la realitat al mateix temps que titllava d'extrema dreta aquells que ho denunciaven.
La seguretat del municipi ha experimentat una ràpida degradació, que va esclatar amb una gran manifestació de protesta dels veïns. Davant el creixement d'Aliança Catalana, l'alcalde va canviar la seva estratègia i va començar a reconèixer el problema de la multireincidència.
Ha passat el mateix a Vic, on l'alcalde de Junts, Albert Castells, ha passat del negacionisme a demanar ajuda contra els multireincidents. Tant a Manresa com a Vic, el partit de Sílvia Orriols està experimentant un ràpid creixement. La raó és la inseguretat, però també el cansament de les formacions que fa anys que governen.
Tant és així que Aliança Catalana ha fixat la Catalunya interior com un dels seus grans objectius de cara a les eleccions municipals de 2027. Manresa i Vic seran dues places clau: la primera amb Sergi Perramon i la segona amb Oriol Ges com a principals referents.
Junts tem el sorpasso d'Aliança
Aquest fenomen preocupa sobretot Junts, que ha estat un partit hegemònic a Manresa i ho és històricament a Vic. Els aires estan canviant i temen perdre aquests feus tradicionals. Per això han fet un gir radical a la dreta a la Catalunya central.
Manresa és un clar exemple de com els representants locals de Junts s'han anat distanciant del bonisme imperant a la direcció nacional. El seu líder, Ramon Bacardit, té un discurs molt semblant, si no idèntic, al d'Aliança Catalana. És molt dur amb la gestió d'ERC de la seguretat i té un discurs molt dur contra la immigració massiva.
També ho és Vic, ciutat que va estar governada durant anys per l'expresidenta del Parlament Anna Erra. L'actual alcalde també manté una línia dura pel que fa a seguretat i immigració, tot i que no sempre ha estat així. És clar que el partit està adaptant el seu discurs a la competència directa amb Aliança Catalana.
El problema d'aquests partits és la seva pèrdua de credibilitat, que Aliança Catalana vol aprofitar per fer el salt a nivell municipal. Governar Manresa i Vic aplanaria el camí per fer el gran salt també al Parlament, el 2028.
