Catalanes denuncian tener inmigrantes empadronados en su casa sin su permiso

El escándalo de los empadronamientos fraudulentos en Cataluña se está envenenando por momentos. Se han multiplicado las denuncias en las redes sociales de catalanes que aseguran tener inmigrantes empadronados en su casa sin su permiso. En Cataluña hay un debate abierto sobre la obligación de empadronar o la necesidad de controles más rigurosos.

La ley es muy clara al establecer la obligación de los ayuntamientos de empadronar a todas las personas que residen en el municipio. Pero para empadronarse es necesario un contrato de alquiler o de propiedad que acredite la residencia. O en su defecto, una autorización firmada por un adulto ya inscrito en esa dirección.

Muchos ayuntamientos utilizan las grietas en la normativa para aceptar otros documentos como recibos del agua y la luz, o empadronar de forma colectiva. El ayuntamiento de Barcelona reconoció tener a 5.900 personas empadronadas en un mismo edificio, y el de Gerona habría inscrito a 900 de forma irregular. Ahora aparecen nuevas denuncias que destapan posibles nuevos fraudes en el padrón.

Inmigrantes empadronados sin autorización

Varias personas denuncian tener inmigrantes empadronados en su casa sin su permiso. Como este usuario anónimo de X que asegura tener cuatro extranjeros inscritos en su domicilio y presenta como prueba la carta del ayuntamiento. En el documento constan los nombres de los empadronados (Fátima, Ahmed y dos Mohamed).

"El nivel de mafia que sufrimos empieza a dar miedo", ha comentado esta víctima del empadronamiento fraudulento.

Otro afectado, Alfredo, ha denunciado también tener empadronados en su domicilio sin su permiso a Ahmed, Ayoub y Fadwa. En este caso, el documento corresponde al ayuntamiento de Amposta, que hace constar 6 inscritos y dos adultos sin autorización.

Estos testimonios compartidos en la red han provocado muchas reacciones de otros catalanes que deciden compartir también su experiencia. Esto ha desatado una avalancha de denuncias que demuestran que el escándalo podría ser incluso mayor de lo esperado. ¿Se están empadronando masivamente a extranjeros en domicilios ajenos sin el permiso de sus propietarios o inquilinos legales?

Más testigos de estos supuestos fraudes

Un usuario asegura que el ayuntamiento de Gerona se negó a decirle los nombres de las personas que tenía empadronadas en su domicilio sin su consentimiento. Otro afirma que “seguro que yo también tengo porque recibo multas a nombres de extranjeros que no conozco”.

"Hace tiempo a mí también me pasó, la persona del ayuntamiento me dijo que no pasaba nada y que no era importante", cuenta otro testigo. Una mujer dice que este año empadronó a su pareja en su domicilio, y se llevó una sorpresa. "El funcionario nos avisó de que había 12 personas empadronadas, y tuvimos que rellenar un documentos para echarlas".

Casos como este han hecho que ayuntamientos (Martorell y Figueres, entre otros) se nieguen a empadronar sin un contrato de alquiler o de propiedad. Argumentan que los fraudes en el padrón generan inseguridad y colapsan los servicios municipales, que disponen de recursos limitados. En cambio, la izquierda les acusa de racistas y fascistas, y pide el empadronamiento universal sin discriminaciones.