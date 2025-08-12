Un cartell LGTBI d’una festa de moros i cristians, el súmmum del despropòsit woke
La imatge s'ha fet viral a les xarxes socials, suscitant moltes crítiques
Les festes del municipi valencià de la Vila Joiosa s'estan veient marcades per un cartell polèmic publicat per l'associació AlicantEntiende. Aquest cartell mostra un moro i un cristià, vestits amb els seus vestits típics, besant-se. Convertint el que havia de ser una celebració popular arrelada en segles d'història en un aparador més de l'agenda ideològica woke.
El cartell s'ha fet viral gràcies a la seva difusió per part de figures conegudes com Roberto Vaquero. Això ha reobert el debat sobre la penetració de la ideologia woke en tots els aspectes de les nostres vides. Fins i tot les festes populars i les tradicions.
Impacte mediàtic i tensions en la convivència
El gest, lluny de ser anecdòtic, respon a una estratègia política i cultural cada cop més present. La reinterpretació de festes i tradicions locals a través del prisma de la ideologia de gènere i la narrativa identitària global.
En aquest marc, la història i el simbolisme religiós passen a un segon pla. Són substituïts per missatges que prioritzen la visibilitat de col·lectius i causes afins a la corrent progressista.
Molts interpreten aquest cartell com una provocació ideològica que, en el context de les festes, trenca la narrativa original. Lluny de ser un gest “modern” o “atrevit”, altera el sentit d'una celebració basada en la recreació d'un enfrontament històric. En introduir un missatge aliè, desvirtua l'eix central, la commemoració de la victòria cristiana.
Aquest tipus d'intervencions solen buscar també impacte mediàtic: generen polèmica, obliguen a posicionar-se i, sobretot, traslladen el debat des del cultural i festiu cap al polític i identitari. La reacció de figures com Roberto Vaquero confirma que, més que promoure la convivència, aquests gestos acaben tensant la convivència en imposar un relat ideològic sobre un espai comú.
El finançament públic a associacions LGTBI com AlicantEntiende forma part d'una estratègia del Govern. Busca impulsar una agenda ideològica progressista a la societat. Amb subvencions i suports, es promouen causes que normalitzen certs discursos en contra de la cultura i tradicions.
Aquest suport econòmic sosté aquestes organitzacions i els dona pes social. Els permet introduir missatges de l'activisme woke en espais tradicionals. Així, l'agenda oficial impulsa canvis que generen tensions i divisions.
El patró és el mateix
A Mallorca, durant la festa de Sant Sebastià, es va presentar un cartell amb imatges explícites i la bandera arc de Sant Martí per visibilitzar el col·lectiu LGTBI. La iniciativa va generar una forta polèmica i Abogados Cristianos va presentar una querella contra l'ajuntament per considerar la imatge ofensiva per a la religió i les tradicions.
A Àvila, Vox va rebutjar incloure actes de l'Orgull a les festes patronals per “no representar tota la ciutadania”. El patró es repeteix: s'intervé un símbol cultural amb elements de l'agenda progressista global. Es provoca la reacció d'aquells que ho consideren una afronta i s'aprofita la polèmica com a altaveu.
