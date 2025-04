Carles Puigdemont retreu a les institucions que van marxar d'X: 'és una emergència'

L'arribada de Donald Trump i Elon Musk a la Casa Blanca, el passat mes de febrer, va provocar una fugida massiva de perfils de la xarxa social X. Molts polítics i institucions es van posar estupends i van carregar contra les xarxes socials i especialment contra X. Van dir que marxaven de X perquè era un niu d'ultradretans i el seu propietari, Elon Musk, un nazi.

Ja aleshores alguns van advertir del risc d'abandonar una plataforma fonamental per a la comunicació amb els ciutadans. Sobretot el que té a veure amb emergències i atenció al ciutadà. Només han calgut algunes setmanes per veure que tenien raó.

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha compartit algunes idees arran del tall de llum que ha deixat Espanya a les fosques durant hores. En un missatge a X, ha recriminat a les institucions que van abandonar la xarxa social i van deixar els ciutadans sense els principals canals de comunicació davant d'emergències.

L'expresident de la Generalitat ha convidat aquestes institucions a recapacitar. Puigdemont ha utilitzat aquesta vegada el sentit comú per reclamar que institucions com emergències i l'ajuntament de Barcelona tornin a X.

Això sí, el líder independentista ha aprofitat també per atiar una vegada més al govern de Salvador Illa. Ha dit que el govern català "i en especial el seu president van tard i malament". Li recrimina no haver sortit abans per "transmetre serenitat en moments propicis per a l'especulació, la conspiració i la desorientació".

Ha acusat Salvador Illa de manca de lideratge, i ha demanat una "auditoria" per detectar i superar les "debilitats" del sistema.

Junts ataca el Govern

Més dirigents de l'entorn de Junts han aprofitat la crisi elèctrica per atacar el Govern. Com Agustí Colomines, diputat al Parlament. "El que constatem ahir és que el govern es vanagloria de ser bons gestors, però en realitat és el govern dels incompetents".

També el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, va criticar la manca d'informació i comunicació.

Junts i el PSC s'han anat distanciant amb el pas dels mesos. Junts assumeix ara el rol de primer partit de l'oposició, augmentant el to per desgastar el govern de Salvador Illa. El tall de llum és un pretext més per seguir amb aquesta estratègia de desgast.

X i els canals oficials

La reflexió de Carles Puigdemont convida a recapacitar sobre l'ús de les xarxes socials per facilitar la vida de la gent. Però en el seu missatge carrega també contra les teories de la conspiració i els rumors. Al mateix temps critica el govern per la seva manca de lideratge, i altres líders de Junts critiquen la manca d'informació.

El que ens convida a reflexionar sobre la utilitat de les xarxes socials com a nous canals que trenquen el monopoli de la informació. Una vegada més s'ha demostrat que la gent ja no es refia de la informació oficial. I que en contra del que molts diuen, X s'ha convertit en una font d'informació alternativa que pot arribar a ser de gran utilitat.