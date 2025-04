VÍDEO | Quan Gabriel Rufián va dir que no hi hauria un gran apagament i que era 'un bulo'

El gran apagada està centrant tota l'actualitat a Espanya. En plena crisi social i política es va produir ahir la caiguda del subministrament elèctric a la Península Ibèrica durant hores. Un fet inusual que ha desfermat tot tipus de teories i conspiracions, i que ha estat també instrument de rivalitat política.

Després de produir-se l'apagada, alguns van recordar una visionària (mode ironia) intervenció de Gabriel Rufián al Congrés dels Diputats. Va ser al novembre de 2021. En la seva croada contra l'extrema dreta i les fake news, va assegurar rotundament que no hi hauria una apagada.

“És literalment mentida que hi hagi una apagada en aquest país”, va dir el líder d'ERC al Congrés. El seu argument era que “les centrals hidroelèctriques estan preparades per generar molta més electricitat de la que és capaç de produir tota la població cada dia”. A més, va afegir que Espanya “compta amb fins a deu fonts d'energia diferents”.

Gabriel Rufián va atribuir la por a l'apagada a un “bulo” que la “ultradreta” feia circular per canals de whatsapp. Amb una enorme supèrbia, va dir que “la desinformació ja és la gran amenaça de la democràcia aquí i a Europa”.

“La kriptonita de les mentides són les dades”, va afirmar, per concloure que “no hi haurà una apagada a Espanya”.

Un usuari de X li va respondre llavors que “el problema no és si poden generar vint vegades més electricitat. El problema és que són una colla d'inútils capaços de posar un impost nou a la generació elèctrica”. No anava desencaminat.

La realitat supera qualsevol ficció

Encara no es coneixen les causes de l'apagada que va deixar Espanya a les fosques i submergida en el caos durant hores, aquest dilluns. De fet, els experts avisen que podria portar mesos conèixer les causes i mentrestant és millor no especular. Però Portugal assenyala a Espanya i els experts veuen factible que el problema s'originés a la Xarxa Elèctrica espanyola.

Gabriel Rufián va subestimar la capacitat del Govern de Pedro Sánchez de generar problemes. La realitat supera qualsevol ficció, i el que el diputat republicà creia un “bulo” s'ha fet realitat. Però a més, la seva intervenció el deixa en evidència.

Perquè Gabriel Rufián va dir que Espanya comptava amb fins a deu fonts d'energia diferents. Però han estat necessàries més de dotze hores per restablir part del subministrament elèctric. Tampoc la capacitat de les centrals hidroelèctriques de la qual parlava Rufián van servir per evitar la major apagada de la història recent d'Espanya.