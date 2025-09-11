El canal en català de RTVE, un altre fiasco dels partits processistes
Les emissions no començaran aquest 11 de setembre com estava previst a l’acord entre Junts i PSOE
L'estratègia de pactes d'ERC i Junts amb el PSOE està derivant en un sac de promeses incomplertes. Ha passat amb l'amnistia, el finançament singular, l'oficialitat del català a Europa i les competències d'immigració. El Gobierno de Pedro Sánchez mostra molt bones intencions, però quan ha de materialitzar els seus compromisos passa alguna cosa que deixa els independentistes amb un pam de nas.
L'últim fiasco ha estat el canal en català de RTVE, que no començarà les seves emissions avui, coincidint amb la Diada, tal com estava pactat. El canal ha ajornat el seu llançament de manera indefinida per “diversos imprevistos”. De moment, ni la direcció ha explicat els motius ni ha donat una data concreta per a l'inici de les emissions.
La creació d'aquest canal va ser una de les condicions de Junts al PSOE per a l'aprovació de la reforma de la Llei de RTVE. El partit de Carles Puigdemont va exigir que es destinés el 20% del pressupost de la Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya.
Així va néixer el projecte de creació d'un canal de RTVE exclusivament en català, dotat amb un pressupost d'11 milions d'euros. La desconnexió de La 2 a Catalunya té com a objectiu reforçar la producció local i en llengua catalana. Junts i PSOE van pactar començar les emissions l'11 de setembre, però una vegada més les promeses han quedat en l'aire.
A què es deu el retard?
RTVE va anunciar recentment la incorporació de Jordi Basté, que va rebre l'encàrrec de dirigir un programa d'entrevistes en horari de màxima audiència. També de l'exdirector de TV3 Vicent Sanchís, que dirigirà un documental sobre el franquisme. Completa l'elenc de figures mediàtiques Toni Soler, la productora del qual rebrà 500.000 euros per a la producció d'un programa.
La programació, que s'emetrà des del centre de producció de Sant Cugat, inclourà també informatius, entreteniment i cultura. Tot semblava estar a punt per al seu enlairament, però ha quedat en l'aire per motius que no han transcendit.
El retard podria estar relacionat amb les negociacions entre Gobierno i partits independentistes per portar les emissions al País Valencià i les Balears. L'independentisme considera aquestes comunitats com a territoris catalans, i el Gobierno hi hauria accedit. De fet, gràcies a això el Gobierno podrà tenir un canal sota la seva influència en comunitats governades pel PP.
La manca de transparència dels mateixos responsables de RTVE alimenta les especulacions. L'únic que asseguren és que el retard de les emissions no significa la cancel·lació del projecte. Però la realitat és que, una vegada més, una de les grans promeses dels partits processistes ha quedat al tinter.
Fracàs de l'estratègia processista
Sota el Gobierno de Pedro Sánchez, Junts i ERC han dut a terme una ocupació de llocs estratègics de l'administració de l'Estat. Això inclou el seu desembarcament a RTVE, on van col·locar Sergi Sol (ERC) i Miquel Calçada (Junts) al consell d'administració. Forma part de la seva estratègia per ampliar la seva influència en els ressorts de poder a Madrid.
Però la seva estratègia s'està demostrant fallida, i això augmenta la desafecció de l'independentisme envers aquests partits. Això explica el clima de neguit en què transcorre avui la Diada, i el creixement de partits com Aliança Catalana que capitalitzen la frustració.
