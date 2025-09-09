El Govern de Tunísia desmenteix l'atac a la Flotilla cap a Gaza
Les autoritats tunisianes sostenen que no hi ha hagut 'cap acte hostil ni atac extern'
La Flotilla Global Sumud va denunciar aquest dimarts un suposat atac contra una de les seves embarcacions principals, atracada al port tunisià de Sidi Bou Said. Segons els tripulants, un dron hauria impactat contra el vaixell i provocat un incendi a bord. L'organització va assegurar en un comunicat que “tots els passatgers i la tripulació es troben fora de perill”. La Flotilla interpreta l'incident com una maniobra d'intimidació destinada a frustrar la missió rumb a Gaza.
Ara bé, la resposta de les autoritats tunisianes desmenteix aquesta versió. La Direcció General de la Guàrdia Nacional va emetre un comunicat en què va negar categòricament que s'hagués produït un atac amb dron. Segons aquesta versió, el foc es va originar a les armilles salvavides de l'embarcació i podria estar relacionat amb l'explosió accidental d'un encenedor o una burilla. En aquest sentit, el Govern de Tunísia va descartar qualsevol “acte hostil o atac extern”.
Versions contraposades
La contradicció entre ambdues versions ha anat acompanyada per un tercer element. Les imatges difoses a les xarxes socials mostren com una bola de foc cau sobre l'embarcació en el moment de l'incendi:
Aquest detall ha reforçat una teoria alternativa: que no es tractava d'un projectil disparat per un dron, sinó d'una bengala encesa que, en caure sobre el vaixell, hauria provocat un foc localitzat. La hipòtesi de la bengala explicaria per què l'incident va causar flames visibles però no destrosses estructurals importants.
Com és evident, l'impacte d'un dron hauria destrossat el vaixell, però les mateixes autoritats de Tunísia asseguren que el vaixell no ha patit danys estructurals. Lluny d'això, el vaixell podrà continuar navegant demà dimecres. Així mateix, la hipòtesi de la bengala qüestionaria l'afirmació inicial de la Flotilla que l'incendi s'hauria originat dins del mateix vaixell.
En qualsevol cas, els fets continuen sense estar plenament aclarits. Mentre la Flotilla sosté que va ser víctima d'un atac, el Govern de Tunísia insisteix que es va tractar d'un accident. El que és segur és que la Flotilla Global Sumud ha aconseguit determinar part de l'agenda mediàtica.
Més notícies: