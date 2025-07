L'excupaire Benet Salellas, advocat de Santos Cerdán, utilitza el comodí del lawfare

L'advocat de Santos Cerdán, Benet Salellas, és al centre de l'huracà. La seva elecció com a lletrat de l'exsecretari d'organització del PSOE acusat de corrupció va causar un gran rebombori pel passat cupaire. Salellas va ser diputat de la CUP al Parlament durant l'època més gloriosa dels anticapitalistes, i va exercir en causes memorables com l'Operació Garzón i el Judici del Procés

La polèmica va augmentar aquest dilluns amb l'entrada a presó provisional de Santos Cerdán. Molts van assenyalar com a causa de l'enviament a presó l'estratègia de la defensa. Una estratègia basada en el victimisme i la teoria de la conspiració

Lluny de canviar de rumb, l'advocat gironí s'ha reafirmat en el relat en una entrevista publicada avui a El País. En la seva declaració davant el jutge, Santos Cerdán va assegurar ser víctima d'un complot dels grans poders que no volen que governi Pedro Sánchez. Salellas diu ara que la decisió del jutge va ser premeditada i que tracta el seu client no pels seus fets sinó per qui és i el que representa

Salellas recorreix al lawfare

L'advocat català defensa la seva estratègia de defensa, recordant que el seu client va respondre a tot i que no es va inadmetre cap de les seves preguntes. A més, denuncia el doble raser existent a la judicatura espanyola. Diu que qui s'avé a col·laborar rep un tracte preferent, com en el cas de Víctor de Aldama, davant de qui intenta defensar-se, com Santos Cerdán

La defensa de l'exnúmero tres del PSOE intenta plantejar dubtes raonables sobre una suposada operació per derrocar el Gobierno de Pedro Sánchez. La qual cosa està connectada també amb el desafiament que suposa per a l'Estat l'aliança del PSOE amb l'independentisme català

Salellas recorreix al lawfare, una estratègia utilitzada per l'independentisme per denunciar la guerra bruta i les clavegueres de l'Estat

El cas més famós és el de Laura Borràs, condemnada per corrupció i convertida en màrtir de la venjança dels jutges contra l'independentisme. El seu entorn va denunciar que havia estat condemnada per qui era i no pel que va fer. Tot i que aquest mateix argument l'han utilitzat altres partits, com per exemple Podemos

Qui va ser l'enllaç entre Salellas i Cerdán

Salellas, que com a independentista coneix bé aquesta línia, l'utilitza ara per a la seva estratègia de defensa. Per exemple, ha mostrat reserves sobre les veritables intencions de l'informe de la UCO. Es pregunta per què apareix 16 mesos i 500 dies després, i just ara

En les seves declaracions a El País esmenta directament els vincles entre gent important de la Guàrdia Civil i Vox. I diu literalment que "l'actuació de la Guàrdia Civil està condicionada als interessos de certs sectors de l'Estat que volen fer fora Sánchez". Lawfare de manual

Les primeres informacions van apuntar que ERC havia recomanat al PSOE l'elecció de Benet Salellas. Després es va especular amb la intervenció de Carles Puigdemont i de Bildu. Vozpópuli apunta que l'enllaç va ser Jordi Évole, amic personal de Santos Cerdán, a través de la seva parella, l'excupaire Anna Gabriel

Benet Salellas nega totes aquestes teories, i rebutja per ara donar més informació