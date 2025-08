Ataquen la seu d'Aliança Catalana a Manlleu

El passat diumenge 3 d'agost, Aliança Catalana va denunciar a X l'atac contra la seva seu comarcal de Manlleu, a la comarca d'Osona. Es van trobar la seu plena de grafits de color negre, tapant el nom del partit i amb lemes com 'Nazis fora' o 'fatxes'.

A més, aquests no són els primers incidents vandàlics que sorgeixen a la seu de Manlleu. Ja el 2023, amb la inauguració de la seu, col·lectius com Arran, les joventuts de la CUP, van protagonitzar jornades de protesta davant la seu. Aquest incident es va saldar amb un intent d'empaperar la seu d'Aliança Catalana amb pancartes i pamflets.

Incidents arreu de Catalunya

Tot i que no només la seu de Manlleu ha estat atacada per aquests grups anomenats "antifeixistes", ja són diversos els incidents reportats arreu de Catalunya. Per fer una mica de memòria de tots els incidents contra Aliança Catalana, cal començar pel primer de tots, l'atac a la seu de Ripoll.

L'any 2021, a la seu del partit a Ripoll la CUP havia convocat una marxa de torxes juntament amb Arran, Òmnium Cultural i el Casal La Metxa. I va ser durant aquesta marxa que una de les torxes va acabar a les portes de la seu. Per sort, l'incendi no va tenir continuïtat i no es van haver de lamentar danys més greus.

Entre setembre de 2024 i gener de 2025, diversos militants d'Aliança Catalana van ser agredits físicament. A Barcelona, un va quedar inconscient després d'un atac a una carpa. A Vilafranca, els van llençar cadires, causant ferits lleus. I a la Diada, van patir empentes i amenaces. Els responsables van ser militants d'esquerres, alguns vinculats a Arran i la CUP, que van reivindicar públicament diverses d'aquestes accions com a actes d'“autodefensa antifeixista”.

Suport a l'agressor

Ja és habitual la manca de condemna explícita per part dels principals partits de l'arc parlamentari català. Admetre aquest tipus de comportaments alimenta una espiral de violència política que ja s'ha normalitzat en determinats sectors de l'independentisme radical.

Per exemplificar-ho, quan al gener d'aquest mateix any van deixar inconscient un militant d'Aliança Catalana després d'agredir-lo a ell i a la carpa d'Aliança Catalana. La CUP, en comptes de condemnar-ho, va sortir en defensa dels agressors, posant-se al costat dels "antifeixistes", mentre que la majoria de partits van optar per callar davant d'aquesta agressió i atac a la lliure participació política.