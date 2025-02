L'arribada de 'menes' a Catalunya no cessa: gener del 2025, el tercer pitjor any

L'arribada a Catalunya de menors estrangers no acompanyats continua sent un problema cronificat. Durant el mes de gener de 2025, un total de 191 'menes' han arribat a territori català. Es tracta de la tercera xifra més alta en els primers 31 dies de l'any des que es tenen registres.

Els 191 'menes' que han aterrat a Catalunya al gener de 2025 és una xifra bastant inferior a la que va arribar el primer mes de l'any passat (371). Això sí, més enllà de 2024, només el 2019 es van superar les 191 arribades (amb 239).

Les arribades de 'menes' a Catalunya no tenen un patró clar al llarg de l'any. Generalment, la xifra és més alta a principis d'any i va baixant al llarg de la primavera i pujant a partir de principis d'estiu fins al desembre. No obstant això, no sempre és igual, per la qual cosa es fa complicat fer una projecció de quants menors podrien arribar aquest 2025.

Si la mitjana s'estabilitza en aquestes 191 arribades (el que significarien 2.292), aquest any se situaria com el cinquè més alt des que es tenen registres, però també el més baix dels últims quatre anys. De fet, quedaria clara la cronificació d'aquest fenomen: n'haurien arribat més de 2.000 anualment des de 2019 (a excepció dels anys més durs de la pandèmia, 2020 i 2021).

Dels 191 'menes' que han arribat a Catalunya aquest 2025, un 55,5% provenen són magrebins i un 40,8% de països subsaharians. Un 89,1% són homes i les zones que n'han acollit a més són Barcelona (33,7%) i Girona (20,4%).

Problemes per acollir els 'menes'

Malgrat el relat de l'esquerra, l'acollida de 'menes' és un maldecap per a l'administració. La Generalitat ja va admetre fa temps que es gasta un mínim de 100 milions d'euros anuals per acollir aquests menors estrangers. Una xifra que realment és superior, però que mai han volgut publicar-la.

Més enllà de la despesa econòmica que representa, el problema també està en la capacitat de gestionar aquestes arribades massives. El fet que molts d'aquests joves hagin de maldormir en comissaries dels Mossos d'Esquadra davant la falta d'espais en què la Generalitat els pot ubicar, és un clar exemple de com l'administració es troba desbordada davant l'onada d'arribades de 'menes'.