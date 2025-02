Un nou tiroteig entre clans a Badalona posa el Govern contra les cordes

L'àrea metropolitana de Barcelona ha tornat a ser escenari d'un tiroteig entre clans aquest divendres al matí. Dos clans d'ètnia gitana s'han enfrontat a trets al barri de Sant Roque de Badalona. Els Mossos d'Esquadra s'han desplegat amb un ampli dispositiu per posar pau i esclarir els fets.

En la contesa s'han vist implicats els dos clans més perillosos de la zona, els Peludos i els Baltasares. Els autors haurien buidat com a mínim dos carregadors, efectuant fins a vint trets a l'aire. Els mateixos veïns han avisat la policia alertats pels trets.

El succés es produeix poc després de l'espectacular tiroteig que va tenir lloc al barri de la Mina. També hi ha un auge dels homicidis i la violència relacionada amb el crim organitzat. Interior s'està trobant amb les primeres dificultats per restaurar l'ordre a Catalunya.

Situació fora de control

Després de diversos tiroteigs i l'onada d'homicidis, els partits de l'oposició van traslladar la seva preocupació al President de la Generalitat, Salvador Illa. Hi va haver interpel·lacions al Govern en la sessió de control i en la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. Núria Parlon i Josep Lluís Trapero van comparèixer a petició del PP per donar explicacions.

En aquella compareixença, els màxims responsables de la seguretat a Catalunya van reconèixer que acabar amb els grups criminals a La Mina portarà temps. També van advertir que l'actuació policial no és suficient i que ha d'anar acompanyada de polítiques socials al barri.

“Busquem desarticular els grups criminals assentats al barri i treure'ls de circulació el màxim temps possible. Però això no serà tres o quatre mesos, sinó que va per llarg”, va afirmar Trapero.

“Detenir els que pertorben la convivència no es resol d'un dia per l'altre. Requereix del temps necessari per imputar-los delictes i que siguin jutjats”, va afegir la consellera.

Però els grups de l'oposició van criticar el "caos" en la gestió de la seguretat a Catalunya. I van retreure a Parlon el seu "triomfalisme" en dir que la zona estava pacificada dues setmanes després. Episodis com el d'aquest matí demostren que la situació a Catalunya està fora de control, i posen el Govern contra les cordes.

Interior, a contrarellotge

Aquest nou tiroteig evidencia que la voluntat de Salvador Illa de restablir l'ordre a Catalunya en un temps rècord no serà tan fàcil. Interpel·lat en sèrie parlamentària, ha reiterat diverses vegades el seu compromís amb la seguretat i ha fet seu el lema "qui la fa la paga".

Illa va arribar a la Generalitat amb l'ordre i la seguretat com un dels pilars del seu mandat. La seva intenció era aplicar la mà dura que va faltar en l'interior mandat, on imperava el bonisme d'ERC. Però també tallar el pas als discursos "alarmistes", procedents de PP i Vox.

En els seus primers mesos com a president ha anunciat diversos plans de xoc contra les armes blanques, el crim organitzat i la multireincidència. Però Interior s'està trobant amb les primeres dificultats per fer-hi front.

El departament liderat per Núria Parlon està lliurant una guerra a contrarellotge. Les mesures proposades necessiten temps i això és precisament el que té Catalunya, a causa de la greu situació que arrossega des de fa anys. Si el PSC no és capaç d'imposar la mà dura, els seus plans corren el risc de naufragar.