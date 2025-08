Angeleta (94 anys), farta de la delinqüència a Catalunya: 'Em fa por sortir al carrer'

L'Angeleta té 94 anys, viu a Roda de Ter (Osona) i s'ha convertit en la veu de milers de persones grans que pateixen la inseguretat en silenci. Amb la claredat que donen els anys i sense cap filtre, ha denunciat públicament el clima de delinqüència que s'ha instal·lat al seu poble. “Cada nit entren a robar a cases, botigues i bars. Fins i tot s'enduen els tomàquets de l'hort”, lamenta. “Em fa por sortir al carrer i el més trist és que ningú fa res”

La denúncia ha tingut un gran ressò perquè no ve d'una política ni d'un mitjà de comunicació, sinó d'una dona que ha estat exemple de vitalitat. Però ara aquesta energia conviu amb una creixent sensació d'amenaça. Segons relata, el vandalisme i els robatoris s'han convertit en rutina, i el pitjor és la impunitat

Roda de Ter, un municipi marcat per la deixadesa

Veïns de Roda de Ter confirmen el que explica l'Angeleta. En els últims mesos, l'augment de robatoris i actes vandàlics ha encès totes les alarmes. Alguns asseguren haver patit intents de robatori amb ells dins de casa. D'altres lamenten que l'Ajuntament no hagi pres cap mesura real per contenir el deteriorament. A les xarxes, són molts els que reconeixen que també viuen amb por. I no només pels furts, sinó per la manca de respostes

La impotència s'estén: es roben cotxes, es cremen instal·lacions municipals, i tot passa sense que es vegin conseqüències visibles per als responsables. Mentrestant, els veïns senten que el seu poble s'ha transformat en una zona sense llei. “Ens han deixat sols”, comenten alguns. El cas de l'Angeleta s'ha convertit en el mirall d'aquesta frustració, amplificada per la seva franquesa i la seva edat

Un problema que ja afecta tot Catalunya

El que passa a Roda de Ter no és una excepció. A ciutats com Badalona s'han produït en els últims dies múltiples robatoris violents contra persones grans. Només en una jornada es van denunciar tres assalts en ple carrer. Tot i que les estadístiques oficials mostren un descens d'alguns tipus de delictes, la percepció ciutadana és clara: la inseguretat creix, sobretot a les zones més vulnerables

Els avis, especialment, se senten desprotegits. Sovint caminen sols, són un blanc fàcil per als delinqüents i, quan denuncien, poques vegades veuen solucions. Des de fa temps, els criminòlegs adverteixen que certes zones s'han convertit en “espais de confort criminal”, on els okupes, els traficants i els multireincidents actuen sense por

I així, mentre les institucions s'intercanvien culpes i competències, molts grans com l'Angeleta se senten abandonats. El seu testimoni, directe i commovedor, ha despertat l'empatia de milers de ciutadans que viuen amb la mateixa por