Un exdirigent d'ERC, preocupat davant l'expulsió de dos imams radicals

Catalunya s'ha convertit des de fa anys en un dels epicentres de l'islamisme a Europa. És el resultat d'anys de polítiques públiques que han substituït l'exigència d'integració per permissivitat i connivència. Per això Catalunya lidera la presència del salafisme i el jihadisme a Espanya i a la UE.

Mentre alguns opten per seguir mirant cap a un altre costat, les notícies se succeeixen. L'última ha estat l'expulsió del país de dos imams a La Jonquera i Figueres per propagar missatges radicals.

Entre les reaccions a aquesta notícia destaca la d'Àngel Colom, exsecretari general d'ERC que ara milita a les files de Junts. Colom coneix molt bé aquesta realitat, ja que va ser representant de la Generalitat al Marroc. Ara es mostra preocupat per l'auge de l'islamisme a Catalunya.

Preocupació per l'islamisme radical a Catalunya

Àngel Colom, president del Consell Assessor d'Immigració, ha celebrat l'expulsió dels imams radicals. També ha preguntat a la Generalitat i als Mossos d'Esquadra: garanteixen que els centenars d'imams que hi ha a Catalunya compleixen amb els drets valors i costums catalans i europeus?

Ha aprofitat per reivindicar les competències en immigració, per accelerar les expulsions dels radicals. Segons ell la Generalitat ha de formar els més de 300 imams que hi ha a Catalunya en llengua catalana, i costums i valors catalans i europeus.

Colom recull així la polèmica proposta de Junts d'impartir cursos de drets humans i català als imams radicals. Polèmica per l'ingenu que resulta voler combatre l'islamisme radical amb educació.

Europa amenaçada

Més enllà de les propostes de Junts, la pregunta de Colom reflecteix la preocupació de molts davant l'auge de l'islamisme a Catalunya. També la inquietud davant el dubte de fins a quin punt les autoritats catalanes tenen aquests islamistes sota control. Especialment en el context actual de guerra contra el jihadisme a Europa.

Els últims atemptats en sòl europeu han fet saltar les alarmes a les cancelleries europees. Països com Bèlgica i Alemanya s'estan blindant davant l'amenaça de nous atacs. A Espanya segueix el nivell 4 reforçat d'alerta antiterrorista després de la constatació d'un augment de l'activitat jihadista.

Els comentaris al missatge d'Àngel Colom a X evidencien també la distància entre els catalans i els partits processistes. Molts mostren el seu escepticisme davant la preocupació d'Àngel Colom.

I és que molts creuen que ERC i Junts són precisament els culpables de l'auge de l'islamisme a Catalunya.