La ANC de Lluís Llach hace el ridículo con un sombrero y acaba borrando el tuit

La ANC de Lluís Llach ha vuelto a ser objeto de burla tras un nuevo episodio protagonizado por su peculiar merchandising. Como es habitual, a las puertas de la Diada, la organización independentista lanzó un nuevo sombrero para los más fervientes procesistas. Pero, a diferencia de otras ocasiones, el resultado ha sido particular y bastante revelador.

El sombrero - vendido por 5 euros - venía con un mensaje en la línea de la ANC. "Vuelve el sombrero que hace sudar a monárquicos, policías y periodistas de Madrid. No protege de la represión. Sí que protege del sol y de los ridículos diplomáticos". Como era de esperar, tanto el sombrero como la frase han sido objeto de intensas burlas. Sobre todo, entre los propios independentistas desengañados con el procés, que ya no comulgan con toda esta autoimportancia.

Ante la avalancha de críticas y el torrente del comentarios irónicos, la ANC decidió eliminar el tuit, lo que resulta una acción inédita para la organización. Sin embargo, la prisa por borrar el mensaje no impidió que muchos usuarios capturaran pantallazos. “Han borrado el post. Ya no podían aguantar más la vergüenza”, comentaba un usuario. “Madre mía... qué ridículos”. “Ya es suficientemente penoso tener que sobrevivir a base de vender camisetas y sombreros, como para añadirle una sobredosis de ridículo”, decían otros usuarios

Una anécdota reveladora

Este episodio no es un caso aislado, ya que la ANC se ha hecho conocida, además de por su innegociable procesismo, por sus productos de merchandising. Su estrategia de comercializar camisetas, lazos y sombreros ha provocado una gran controversia dentro del ámbito independentista. Y es que son muchos los que se han dado cuenta ahora de que el procesismo nunca tuvo el suficiente músculo político.

Ahora bien, lo revelador es que la ANC haya cedido ante este ridículo en lugar de continuar con su tradicional activismo para convencidos. Esto sugiere que hasta el procesismo más irredento percibe que el nacionalismo catalán ya va por otra vía. Basta con observar la imagen general: Junts se desmorona, Puigdemont ya no tiene recorrido y las celebraciones indepes, como la Diada, quedan muy descafeinadas.