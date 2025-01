La 'setmana de treball molt intensa' de Diana Riba (ERC) amb un sou de 124.500 euros

A Catalunya milers de persones es lleven d'hora cada dia per afrontar llargues jornades de dur treball per arribar a final de mes. Els seus estàndards de vida contrasten amb els d'una elit política que s'enriqueix amb sous astronòmics. És comprensible que molts catalans s'indignin amb publicacions com la de l'eurodiputada d'ERC Diana Riba.

Riba ha fet balanç aquest diumenge de la seva setmana laboral amb un missatge polèmic a X. Parla de "setmana molt intensa" a Estrasburg, i fa un resum de "les principals accions i debats" en què ha participat.

Aquests es resumeixen en una sessió al parlament europeu on es va debatre la Llei de Serveis Digitals, dimarts al matí. A la tarda, una entrevista per a una revista croata sobre l'oficialitat del català.

"Dimecres reivindicàvem el paper de les ONGs davant l'ofensiva del PP europeu", afegeix. També "van iniciar" el "grup de treball" per a la implementació de la Llei de Llibertat de Mitjans.

Per acabar, dijous "vam reprendre les reunions del grup de Memòria Històrica". Aquí finalitza la "intensa" setmana de l'eurodiputada d'ERC.

Diana Riba percep un sou anual de 124.500 euros. El salari mínim a Espanya està en 14.000 euros anuals, mentre que el sou mitjà està al voltant dels 30.000.

Les xarxes clamen contra Diana Riba

Era lògic que la seva publicació acabés omplint-se de missatges de catalans enfadats. Com Arnau, que diu que "jo també vull aquesta intensitat de treball, subvencionat amb diners públics i que no serveix absolutament de res".

Adrià fa una interessant reflexió: "Esteu tan allunyats de la vida real dels ciutadans i hi ha una desafecció tan gran en la política que és impressionant". També es pregunta en què millorarà la vida dels ciutadans amb la feina que ha fet. "Baixarà la inflació, menys impostos, més seguretat, lluita contra el canvi climàtic?", pregunta.

La gent ha quedat al·lucinada per considerar que això és una jornada intensa de treball. "De veritat penses que això és una setmana de treball? Has treballat mai en la privada? Més que res perquè això és mig dia de treball", diu un ciutadà.

"Molt intensa", ironitza un altre, "hauria de treballar on jo treballo". Mentre que hi ha qui diu que "no m'importa el que feu".