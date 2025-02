El Gobierno defensa que els homes se suïciden més per culpa de la masculinitat

El Ministeri de Sanitat ha generat una gran controvèrsia a les xarxes socials després de publicar un missatge en què afirmava que la masculinitat és la causa que els homes visquin menys, se suïcidin més i consumeixin més drogues. La publicació no es basa en cap estudi científic ni res per l'estil. Està inspirada en un article d'opinió de Javier Padilla en el mitjà ultrasubvencionat infoLibre.

Lògicament, la publicació ha estat durament criticada per falta de dades científiques que recolzin l'afirmació. El missatge oficial deia:

"Els homes viuen menys, es suïciden més i consumeixen més drogues. No és la genètica: és una masculinitat que empeny a assumir riscos i ridiculitza la vulnerabilitat".

Aquesta publicació ha generat una allau de respostes a les xarxes socials, on s'ha acusat el Ministeri de Sanitat d'ideologitzar un problema de salut pública sense aportar evidència científica. Molts usuaris han assenyalat que l'article en què es basa l'afirmació no inclou ni xifres ni referències a estudis científics que recolzin la relació entre masculinitat i salut.

De fet, els usuaris de X han afegit notes de la comunitat a la publicació del Ministeri de Sanitat. Aquesta eina permet als usuaris de X afegir context o desmentir informació falsa publicada a la xarxa social d'Elon Musk. I, en aquesta ocasió, han puntualitzat que "Sanitat presenta com a fet estadístic un article d'opinió que no conté ni una sola dada ni font científica. Incorre en fal·làcies d'explicació no contrastada, generalització abusiva, conclusió irrellevant i dades insuficients".

Crítiques a la falta de rigor científic

Un dels principals qüestionaments ha estat la falta de dades concretes a l'article d'infoLibre. Diversos comptes a les xarxes socials han assenyalat que Sanitat està presentant una teoria com un fet estadístic comprovat, quan en realitat es tracta d'una opinió sense suport empíric.

Usuaris com @velardedaoiz2 han expressat la seva indignació. "Fa certa por pensar que preneu decisions que afecten la salut de tothom amb semblants prejudicis ideològics", deia.

Altres han ironitzat sobre la lògica de l'argumentació del Ministeri, com en aquest missatge. "Manda cojones, @javierpadillab, que segons aquesta peregrina teoria gairebé no hi hagués masculinitat tòxica a Espanya a principis del segle XX. I que hi hagi menys masculinitat tòxica a Líbia, Algèria, Níger, Nigèria o el Marroc que aquí".

L'usuari @JordiCerda ha donat una visió diferent sobre la masculinitat i la salut masculina. "La masculinitat ha estat (i és) social i antropològicament, donar la teva força, energia i dedicació a protegir aquells a qui estimes, a costa de la pròpia salut. Per això vivim menys".