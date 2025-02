Un militant de la CUP amenaça la seva exnòvia, però un jutge no ho considera delicte

L'Aïda i el Marc Ferrer van ser parella durant gairebé dos anys. Malgrat la història d'amor que van viure, la relació entre aquesta noia i aquest militant de la CUP ha acabat als jutjats. I és que, recentment (i passats ja uns anys del final de la seva relació), l'activista va amenaçar públicament la seva exnòvia, just quan aquesta va anunciar que s'havia donat d'alta com a militant d'Aliança Catalana.

"Cap a tu tampoc hi haurà pietat", va dir Ferrer al seu compte personal a Blue Sky. De fet, aquest bomber voluntari català té un llarg currículum de tuits violents. Fa uns dies, per exemple, reivindicava que "el racisme i el feixisme" se'ls combat "per tots els mitjans", fins i tot els "armats". És a dir, es tracta d'una persona que obertament fa apologia del terrorisme.

Aprofita una situació de vulnerabilitat

L'Aïda, a més, denuncia que aquestes amenaces són especialment greus. Ja no només per les amenaces en si. Si no perquè, fa uns anys, ella va ser víctima d'una violació i una pallissa d'un altre militant de la CUP. Ferrer és coneixedor d'aquests precedents i, per tant, és conscient del dany psicològic que li pot causar amb les seves amenaces directes per xarxes socials, explica la víctima.

És més. A causa del primer cas, l'Aïda va haver fins i tot de mudar-se de ciutat, desplaçant-se fins a gairebé dues hores de la que era la seva llar. Ara, per culpa d'aquest segon cas, torna a tenir el temor d'anar per segons quins llocs. I és que el Marc és de Terrassa i allà l'Aïda té part de la seva família, a la qual visita periòdicament. I, lògicament, ho fa amb por davant les amenaces del que va ser la seva parella durant gairebé dos anys.

El jutge considera que amenaçar amb 'no tenir pietat' entra dins del dret a la llibertat d'expressió

Aquesta setmana, el cas ha arribat als jutjats. Com que es tracta d'una exparella, ho ha fet als jutjats que aborden casos de violència de gènere. Després de prendre declaració a les parts, el jutge va apostar pel "sobreseïment provisional" del cas.

El magistrat considera que les amenaces i insults (també va anomenar la seva exparella "feixista, racista i nazi" alhora que publicava una imatge d'un símbol nazi en flames) entra dins del dret a la llibertat d'expressió. I considera que els fets no són "constitutius d'infracció penal".

Això sí, el magistrat es va negar a imposar el pagament de costes judicials a cap de les parts. Segons ha pogut saber E-Notícies, Marc Ferrer comptava amb una advocada del col·lectiu Alerta Solidària, que va proposar que l'Aïda pagués totes les costes, però el jutge no va acceptar tal petició. Una petició que, clarament, intentava crear un precedent per amenaçar a qui se li acudís denunciar amenaces per part de gent relacionada amb la CUP.

Marc Ferrer, a més d'un actiu tuitaire, forma part de la CUP des de 2007 (abans va militar a Esquerra Republicana). Fins i tot va arribar a presentar actes del partit en algunes campanyes electorals. A més, també forma part d'altres col·lectius anomenats "antifeixistes" com Unitat Contra el Feixisme i el Racisme. De fet, ha exercit habitualment com a portaveu d'aquesta entitat en diverses ocasions.