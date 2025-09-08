Amenazan gravemente a Pilar Rahola y Sílvia Orriols por su apoyo a Israel

La tensión en torno a la guerra en Gaza ha vuelto a cruzar las fronteras de las redes sociales para convertirse en preocupantes amenazas reales. Esta vez, las afectadas son dos figuras públicas de primera línea: Pilar Rahola, periodista y una de las voces mediáticas más influyentes del soberanismo, y Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll y líder de Aliança Catalana. Ambas han recibido amenazas explícitas a raíz de su defensa de Israel.

Un usuario con el nombre “Joandemerda” escribía en redes un mensaje muy alarmante en el que llamaba a señalar públicamente a quienes defienden a Israel. “Se tienen que hacer listas de los sionistas en nuestra casa. Pilar Rahola tiene que tener miedo de salir de casa. Toni Florido tiene que tener miedo de salir de casa. Sílvia Orriols tiene que tener miedo de salir de casa. Uno por uno los que defienden el genocidio de todo un pueblo deben vivir con terror”. El mensaje fue eliminado poco después, pero E-Notícies hizo capturas de pantalla antes de su eliminación:

La propia Rahola reaccionaba de manera inmediata en redes. Después de avisar a los Mossos de las amenazas, Rahola denunciaba "caza de brujas, amenazas directas y llamadas a atacar a personas. Fascismo en estado puro", concluía:

Reacción inmediata de Rahola

La periodista ya ha sufrido agresiones físicas en el pasado por sus posiciones políticas. En septiembre de 2024, un grupo de militantes de la extrema izquierda catalana la atacó en plena conferencia, arrojándole pintura roja y acusándola de ser “cómplice del genocidio en Palestina”.

En aquella ocasión, Rahola reivindicó la libertad de expresión y acusó a los agresores de actuar como “fascistas” que buscan silenciarla. Lejos de abandonar el acto, Rahola continuó con su intervención. "Ante la intolerancia, la palabra libre", dijo en aquella ocasión.

La amenaza también alcanza a Orriols

El mensaje apunta también a Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana y otra de las pocas voces públicas que se han posicionado de manera firme en defensa de Israel. Orriols ya había sido objeto de ataques en el pasado. También en 2024, por ejemplo, un grupo juvenil vinculado a la órbita de la CUP la agredió con harina durante un acto en Ripoll.

La reiteración de estos episodios confirma que las posiciones proisraelíes en Cataluña se han convertido en un blanco directo de la violencia verbal y, en algunos casos, física.